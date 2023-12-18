ТЦК проводитиме оповіщення: у Полтаві діятиме графік, коли це відбуватиметься

Мобілізаційні заходи в Україні продовжуються з 24 лютого 2022 року. У Полтаві видали нове розпорядження щодо мобілізації військовозобов'заних.

Секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова підписала нове розпорядження щодо мобілізації військовозобов'язаних.Про це повідомили на сайті Полтавської міської ради.

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Графік, коли проводитимуть оповіщення

Полтавська міська рада оприлюднила розпорядження міського голови 15 грудня 2023 року.

Відповідно до розпорядження мають встановити графік роботи груп оповіщення на території Полтави з 07:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00.

На території старостинських округів діятиме графік узгоджений з Полтавським ОМТЦК та СП.



Розпорядження щодо мобілізації військовозобов'язаних в Полтаві / Скриншот Полтавської міської ради

Крім цього, у розпорядженні зазначають про виділення представників Національної поліції для роботи в групах оповіщення при райрадах та у старостинських округах Полтавської міської територіальної ради.

Основна мета таких дій – забезпечення публічної безпеки і порядку.

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