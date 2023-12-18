ТЦК проводитиме оповіщення: у Полтаві діятиме графік, коли це відбуватиметься
Джерело:Полтавська міська рада
Мобілізаційні заходи в Україні продовжуються з 24 лютого 2022 року. У Полтаві видали нове розпорядження щодо мобілізації військовозобов'заних.
Секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова підписала нове розпорядження щодо мобілізації військовозобов'язаних.Про це повідомили на сайті Полтавської міської ради.
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Графік, коли проводитимуть оповіщення
Полтавська міська рада оприлюднила розпорядження міського голови 15 грудня 2023 року.
Відповідно до розпорядження мають встановити графік роботи груп оповіщення на території Полтави з 07:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00.
На території старостинських округів діятиме графік узгоджений з Полтавським ОМТЦК та СП.
Розпорядження щодо мобілізації військовозобов'язаних в Полтаві / Скриншот Полтавської міської ради
Крім цього, у розпорядженні зазначають про виділення представників Національної поліції для роботи в групах оповіщення при райрадах та у старостинських округах Полтавської міської територіальної ради.
Основна мета таких дій – забезпечення публічної безпеки і порядку.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що процес мобілізації необхідно повернути в попередні рамки. Він зауважив, що захисників, які воюють на передньому краї, має хтось замінювати.
- Залужний наголосив, що новий проєкт рекрутингу до Збройних сил України поки що рано оцінювати. Однак мобілізацію потрібно не те що посилити, а повернути в ті рамки, які працювали раніше.
- Нещодавно Міноборони України розпочало проєкт рекрутингу до Збройних Сил України. Цей проєкт передбачає, що людина матиме можливість обрати бажану посаду та підрозділ для служби. Людина сама може відгукнутися на бажану вакансію на двох рекрутингових сервісах, таких як Work.ua та Lobby X.