"Гонять на війну, мов стадо": як Путін залучатиме людей до мобілізації

У Росії з 1 жовтня розпочався осінній призов. Він може стати черговою можливістю для Владіміра Путіна поповнити людські резерви на фронті.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, Путін продовжує свій жорстокий план ведення війни, використовуючи для цього загибель російських солдатів та офіцерів.

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Женуть на війну, як стадо

Молодих і недосвідчених хлопців спонукатимуть підписати контракти й певна частина з них, ймовірно, так зробить. Це стане додатковим підсиленням до тої мобілізації, яка відбувається в Росії за гроші. Щобільше, виплати тепер зростають, зокрема й за загибель.

Їх женуть на війну, як стадо й цей призов також використовують для додаткової мобілізації. Ці молоді хлопці опиняться в ситуації, коли їх схилятимуть до підписання контракту, обіцятимуть, що вони стоятимуть на 2 – 3 лінії, ніколи не будуть на лінії фронту, а тільки вантажитимуть набої в глибокому тилу,

– розповів Геннадій Гудков.

Російська влада постарається призвати якнайбільше людей. Всі вони опиняться в умовах, коли треба буде умовно рік безплатно служити, ризикувати, дідівщину та дискримінацію в армії теж ніхто не скасовував.

"Ефект шоку, який відчують молоді хлопці, які попадають в армію, намагатимуться використати для підписання контрактів", – підкреслив російський опозиційний політик.

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Як з тими, кого мають демобілізувати

За словами Гудкова, таких людей всіляко переконуватимуть залишитися у війську. Наразі росіян вербують завдяки виплатам, але, як правило, на це погоджуються люди з депресивних регіонів, або ті, які мають борги. Проте такий резерв вичерпний.

Вони психологічно опрацьовуватимуть тих, хто звільняється і тих, хто приходить. Буде такий момент, коли вони спробують хоч когось загнати на фронт,

– сказав Гудков.

Як тільки людський ресурс, який приходить за гроші, закінчиться, тоді на росіян чекають великі зміни. Багато так званих "благополучних регіонів" Росії ще не відчули на собі впливу війни, наразі їх не чіпають, щоб не виникало хвилі незадоволення, якої влада поки боїться.

“Але коли закінчаться ресурси за гроші, вони використають і цей варіант. Для нього вже все придумали: великі терміни за ухиляння від служби, неможливість виїхати без довідки з військкомату, різні реєстри. Ресурси закінчуються, тому, думаю, кампанія примусової мобілізації не за горами", – акцентував Гудков.

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