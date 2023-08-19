Темпи вражають: Юсов розповів про мобілізаційний та технічний потенціал Росії

У Росії продовжуються мобілізаційні заходи. Кремль публічно не оголошує нову хвилю, однак продовжує кидати нових окупантів на фронт, переважно це відбувається силоміць. Щомісяця на війну проти України відправляють десятки тисяч загарбників.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів 24 Каналу, що у країні-агресорці не оголошують про нову хвилю мобілізації, бо бояться реакції росіян. Однак там розглядають такий сценарій.

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Мобілізація у Москві

Нещодавно мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що на фронті проти України воює 45 тисяч москвичів. Кілька місяців тому у Росії називали, що на тимчасово окупованих українських територіях та беруть участь у діях 35 тисяч жителів столиці країни-агресорки. Це означає, що лише з Москви за цей час мобілізували 10 тисяч осіб.

Москва – поняття дуже широке. Зрозуміло, що мовиться не про дітей депутатів, міністрів, мільйонерів. Це переважно люди з певними соціальними проблемами, кредитами, аліментами, без постійного місця роботи та навіть проживання. Також люди, які нещодавно отримали російський паспорт, зокрема з колишніх республік Радянського Союзу. Таких прикладів є чимало,

– зауважив Юсов.

Крім того, за словами представника ГУР, є багато випадків, коли у Москві ловлять чоловіків, які не мають громадянства Росії, які просто працюють будівельниками, наприклад. Їх кидають на війну проти України.

Юсов про мобілізацію у Росії: дивіться відео

Технічний потенціал Росії

Андрій Юсов зазначив, що у ворога є величезні запаси законсервованої радянської техніки. Однак в окупантів є проблеми із модернізацією техніки та зброї.

Інша справа – питання сучасного обладнання, модернізації озброєння. З цим у агресора є великі проблеми, вони не встигають. Те саме значною мірою стосується ракетного озброєння. Все, що вони виготовляють, фактично одразу летить на Україну,

– пояснив він.

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