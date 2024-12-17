Відверто брешуть: кому в Росії "пропонують" йти на контракту службу

Росія відчуває нестачу живої сили, і тому влада змушена постійно підвищувати суму виплат контрактникам. Хоча російська влада стверджує, що нібито щоденно понад 1000 росіян добровільно підписують контракт, щоб воювати в Україну.

Російська влада заявляє, що нібито росіяни "добровільно йдуть на фронт", і впродовж 2024 року понад 427 тисяч окупантів пішли служити в російську армію за контрактом. Російський правозахисник та засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін розповів 24 Каналу, що російська влада вдається до жорстких методів, щоб змусити людей "добровільно" йти на війну.

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Цифри значно завищені

Осєчкін наголосив, що цифри, які наводить Владімір Путін щодо кількості контрактників, – це відверта брехня. А частину з них складають, зокрема, ув'язнені, яких змушують ставати "добровольцями".

Також на фронт відправляють 18-19-річних солдатів-строковиків. Їх вмовляють, підкупають або їм погрожують, щоб вони також йшли воювати по контракту.

Крім того, все більше з'являється інформації про перебування на лінії боєзіткнення північнокорейських солдатів.

Це свідчить про те, що Владіміру Путіну не вистачає військових-росіян, тому він змушений "запозичувати" тисячі солдатів у Північної Кореї.

Тому цифри, які поширює російська влада, значно завищені, і також вони включають ув'язнених, строковиків і північнокорейців,

– пояснив правозахисник.

Також росіяни змушені постійно підвищувати суми виплат контрактникам, щоб хоч когось мотивувати. Водночас це не дуже стимулює людей, про що свідчить відсутність черг до військкоматів в російських регіонах.

Зверніть увагу! В Росії через відсутність тих, хто бажає йти воювати в Україні, змушені постійно підвищувати суму, що сплачують контрактникам. Максимальні гроші пропонують у Москві – підписавши контракт на службу в російській армії, можна отримати 22 тисячі доларів (в еквіваленті це близько 2 мільйонів рублів). Ексспівробітник СБУ Іван Ступак зазначає, що навіть для Москви "це дуже непогані гроші".

Російська влада йде на відчайдушні кроки, щоб змусити росіян підписувати контракт і відправлятись воювати в Україну.

Останні 10 років в Росії наповнювали тюрми молодим населенням. Їм, наприклад, підкидали наркотики і потім відправляли за ґрати. А російська влада, починаючи з 2013 року, вже готувалась до масштабної війни, щоб потім цих ув'язнених змушувати підписати контракт,

– підкреслив він.

Активно залучати ув'язнених до бойових дій в Україні російська влада розпочала з червня 2022 року. Спочатку брали тих, хто перебуває за ґратами в колонії суворого режиму, потім тих, хто сидить в колонії загального режиму, пізніше – на поселенні.

Потім Путін та міноборони Росії почали входити в смак. Вони зрозуміли, що ці люди – безправні раби,

– зазначив Володимир Осєчкін.

Нагадаємо, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив про те, що колишніх ув'язнених росіянок у складі загону "Шторм" почали залучати до участі у штурмових діях.

Жінки здебільше служать в російських підрозділах – медичних, зв'язку чи забезпечення і також останнім часом вони беруть участь в атаках.