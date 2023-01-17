Мобілізація в Росії буде в кінці лютого, – Жданов припустив, чи може Путін підготувати наступ
Останнім часом з'явилась велика кількість публікацій про те, що, мовляв, Владімір Путін тільки зараз почне справді воювати. Для цього нібито за Уралом таємно накопичено 600 тисяч армійців. І зараз другою хвилею їх кинуть в контрнаступ в Україну.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що така інформація є маніпулюванням Росії. Про це він розповів 24 Каналу. Адже сьогодні в країні-агресорці намагаються розподілити 300 тисяч мобілізованих, яких вони спромоглися зібрати за 3 місяці.
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Росіяни планують мобілізувати 500 тисяч
За його словами, частина їх перебуває в Україні, частина – уздовж наших кордонів, а ще частина – в Білорусі, де організовано навчальний центр для їхньої підготовки.
В січні вони тільки почали розносити повістки на другу хвилю мобілізації, яка ймовірно відбудеться в кінці лютого – березні. Яку кількість вони зможуть зібрати цього разу, сказати важко. Планують до 500 тисяч,
– наголосив він.
Жданов зазначив, що одразу росіяни зможуть взяти лише тисяч 150 мобілізованих. Потім потрібна буде перерва, щоб їх розсортувати по частинах. А тоді вже почнеться наступний етап.
"Тому друга хвиля мобілізація може бути розтягнута у часі", – припустив експерт.
На його думку, також планується незначне збільшення угруповання окупантів в Україні, але не на 400 чи 500 тисяч мобілізованих, адже вони ще не зібрані.
Мобілізованим немає на чому доїхати до України
Жданов звернув увагу на те, що великій кількості російських військових навіть немає на чому доїхати до України.
На чому вони приїдуть – на вантажівках, на автобусах чи на танках? А де вони їх візьмуть? Хто їм їх відновить? Білоруська промисловість не спроможна на це,
– вважає він.
За його словами, з відкритих джерел відомо, що в Білорусь прибуває один ешелон з російськими військовими і відбуває також один ешелон, який може вміщувати від 400 до 700 особового складу. Також на 20 – 30 платформах розташовано військову техніку та озброєння.
"Це фактично один батальйон, який приїхав і потім виїхав. Отак вони поповнюють особовий склад в Україні. А втрати росіян кожної доби – мінус батальйон", – зазначив військовий експерт.
Він підкреслив, що сьогодні в Україні немає шаленого війська окупантів, яке б тут накопичувалось і рухалось у наступ.
"Обіцянки є, залякування також. Але це – пропаганда і складова частина інформаційної війни", – наголосив Жданов.
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Мають проблеми навіть з формою
На його думку, сьогодні російська мобілізаційна система не готова таку кількість людей оформити, переодягнути, озброїти і поставити до лав армії.
Вони зараз мають величезну проблему навіть з військовою формою. Намагаються її закуповувати де тільки можуть,
– зауважив він.
Військовий експерт наголосив, що у росіян ймовірно вистачить стрілецької зброї на всю цю кількість мобілізованих.
"Але є проблема з технікою. На чому вони приїдуть в Україну воювати? На БТР-70, який на 76 бензині з двома двигунами від ГАЗ-53? Дизельних БТР-80 та БТР-82 в них залишилось вже небагато. Така ж ситуація по танках. Ми бачимо Т-80, Т-72А, а це радянські танки", – наголосив Олег Жданов.
Мобілізація в Росії: що відомо
- The Times з посиланням на західну розвідку повідомив, що Кремль може офіційно оголосити про другу хвилю мобілізації, щоб збільшити своє військо. Новий повномасштабний наступ може статися у квітні.
- У Росії знову збільшився рівень підтримки війни проти України, хоча нещодавно він впав до 34%. Через це мешканці країни-агресорки можуть знову відчути на собі нову хвилю мобілізації.
- Голова комітету держдуми Росії з оборони пропонує збільшити верхній вік призову до 30 років. Це допоможе країні-терористці збільшити чисельність сил на 30%. Ще у 2022 році Путін заявив, що підтримує цей крок. Розвідка Великої Британії розповіла, що у країні-окупантці сподіваються, що зміна вікових критеріїв допоможе посилити особовий склад.