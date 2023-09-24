Останній козир Путіна: коли Кремль може активізувати мобілізацію у великих містах

За даними української розвідки, у Росії щомісяця мобілізовують близько 20 тисяч осіб. Та рано чи пізно мобілізація може дійти і до Москви з Санкт-Петербургом.

Про це 24 Каналу заявив радник з комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, зауваживши, що, найімовірніше, це буде в останній момент. Раніше у ГУР МО зазначали, що мер Москви говорив про те, що на фронті нібито перебуває 45 тисяч москвичів.

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"Останні козирі, коли, припустимо, фронт завдяки легіону "Свобода Росії" наблизиться до Москви, тоді вже не буде коли мобілізованих набирати з-за Уралу, з Сибіру", – сказав Барановський.

Мовляв, тоді владі доведеться зброю видавати "московським хіпстерам", які ще не виїхали. На думку радника з комунікацій легіону "Свобода Росії", ефективність від таких людей не буде дуже велика.

У будь-якому випадку міста-мільйонники вони поки що особливо не чіпають. Але в критичній ситуації й ця остання карта, яку Путін викладе на стіл,

– наголосив Олексій Барановський.

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