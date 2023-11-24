Серйозна проблема для кампанії Путіна: чи піде Кремль на масову мобілізацію після виборів

Владімір Путін може оголосити тотальну мобілізацію в Росії після перемоги на президентських виборах навесні 2024 року. Втім, навіть мобілізаційна тиша становить серйозну небезпеку для очільника Кремля.

Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов, зауваживши, що до мобілізації Кремль готується вже давно, зокрема, переписує старі закони та вигадує нові.

Зверніть увагу Розділяють Путіна і армію: у Росії ще частіше замислюються над безглуздістю війни

Рішення прийняте

Ймовірність, що після виборів у Росії оголосять мобілізацію дуже висока. Адже ворожа армія має потребу в додатковій живій силі. Ще влітку так звані російські військкори почали бідкатися, що нібито не вистачає людей на фронті.

Якщо в Росії не планують оголошувати мобілізацію, то навіщо змінювали нормативну базу? Депутати вносили багато правок в законопроєкти протягом попередньої весняної сесії. А закон про електронну повістку взагалі приймали в трьох читаннях за один день,

– зазначив Галлямов.

Такі швидкі зміни в законодавстві свідчать, що рішення почати мобілізацію було прийняте. Однак потім мобілізацію відклали, тому що зрозуміли, що це дуже сильно вдарить по електоральним перспективам Путіна. Як зазначив російський політолог, ймовірність того, що у квітні чи травні після інавгурації Путіна почнеться мобілізації дуже висока.

Чому Путін боїться оголошувати мобілізацію: дивіться відео

Путін дорівнює мобілізація

Мобілізація – це одна з серйозних проблем для путінської кампанії. Адже якщо опозиціонери запустять тезу, що голосуючи за Путіна ти голосуєш за повістку для свого сина, чоловіка, брата або для самого себе, то це різко зменшить бажання голосувати за чинного президента Росії навіть серед лояльних груп населення.

Одна справа підтримати війну абстрактно, а інша справа – своєю готовністю піти на фронт,

– додав Галлямов.

До того ж він нагадав, що під час мобілізації восени 2022 року ніякого ентузіазму в населення не було, але натомість були масові протести й ухилення.

"Зрозуміло, що перед виборами таке влаштовувати Кремль не захотів. Якщо опозиція розкрутить тему, що Путін дорівнює мобілізація, то диктатор не дорахується великої кількості голосів", – сказав російський політолог.

Кремль боїться оголошувати тотальну мобілізацію