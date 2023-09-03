Тягнутиме до останнього: що підштовхне Путіна оголосити загальну мобілізацію

Росія зазнає шалених втрат на фронті і їй треба оновлювати людський ресурс. Путін продовжує проводити приховану мобілізацію, але цього недостатньо. Оголосити загальну він боїться на фоні майбутніх виборів.

Кремлівський очільник пам'ятає свій досвід минулого року і наслідки. Про це 24 Каналу зазначив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.

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Палиця двох кінців

Путін боїться – якщо оголосить загальну мобілізацію, то вона призведе до внутрішньополітичних та економічних проблем, вважає Ейдман. Так, минулого року чимало потенційних призовників, а разом з тим і платників податків втекло з Росії. Всередині країни посіялася паніка та недовіра до влади, що є тривожними дзвіночками для режиму Кремля.

"Путін не хоче повторення досвіду минулого року і тягнутиме до останнього. Він почне мобілізацію, якщо його генерали донесуть, що російська армія не вистоїть. Все залежить від ситуації на фронті", – відзначив він.

Ігор Ейдман про загальну мобілізацію в Росії: дивитись відео

Путін може закрити кордони. Хто встигне – втече, хто залишиться – почне створювати проблеми для режиму. І чим більше таких збереться, тим гірше для російського диктатора.

"Простіше "випустити пару", щоб незадоволені пішли. Бо якщо збереться велика кількість таких, це буде недобре для Кремля. Вони можуть умовно закрити пляшку, поки вона не лусне зсередини. Або почати випускати", – додав Ейдман.

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