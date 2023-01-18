Мобілізація в Росії: військовий оглядач спрогнозував майбутнє 500 тисяч росіян

Росія настільки одержима війною, що готова й надалі утилізовувати власне населення, незважаючи на безперспективність таких дій. Країна-терористка може зібрати ще 500 тисяч військових, але в сучасній війні кількість солдатів – далеко не визначальний фактор успіху.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, Росія – це репресивна країна, яка може зібрати більше мільйона осіб до армії, але постає питання, чи зможуть вони їх забезпечити.

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Чому 500 тисяч – не запорука успіху

Олександр Коваленко зазначив, що питання саме в забезпеченні цих мобілізованих.

Росія – це репресивна країна, вони можуть й мільйон зібрати, але в цьому й питання. Чи є чим забезпечувати? Чи є в них достатня кількість, наприклад, бронежилетів, шоломів, стрілецької зброї і так далі,

– сказав оглядач.

На думку Коваленка, ті 300 тисяч солдатів, яких Росія вже мобілізувала, не дали їй значних успіхів. За цей період Росію витіснили з частини Херсонської та Миколаївської областей, а отже не було ефективного використання цих військових.

Виключно піхотна складова, без повноцінної штатної комплектації технікою, в сучасній війні нічого не вирішує. Вони можуть так зібрати 500 тисяч, але якщо вони не зможуть їх чимось укомплектувати, то фактично, ми можемо казати, що від цих 500 тисяч не буде жодного ефекту,

– сказав Коваленко.

Оглядач розповів, що зараз ставляться рекорди по знищенню окупантів. Посилаючись на дані Генштабу, Олександр Коваленко зазначив, що Росія щомісяця орієнтовно втрачає 50 тисяч вбитими, пораненими та полоненими.

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На думку Коваленка, мобілізація в Росії лише компенсує ці втрати, а про ударне угруповання взагалі не йдеться.

Як ці 50 тисяч компенсувати? Треба мобілізувати ще 50 тисяч на місяць, щоб компенсувати ці втрати в зоні бойових дій, а також ще хоча б компенсацію на наступний місяць. Тобто виключно для компенсації втрат, вони на місяць повинні мати резерв 100 тисяч,

– сказав політичний оглядач.

На його думку, в таких умовах неможливо зібрати ударне угруповання для наступу.

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