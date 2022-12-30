Росія може змінити підхід до мобілізації: військовий експерт сказав, як саме
У ГУР МО повідомили, що Росія планує 5 січня розпочати нову хвилю мобілізації. Ймовірно, за цей час країна-агресорка змогла бодай якось підготувати попередній призов та зможе відправити його до війська.
А натомість наповнити навчальні центри новою хвилею мобілізованих. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Микола Саламаха.
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Росія може змінити підхід до мобілізації
Так, досвід направлення на фронт абсолютно непідготовленого особового складу у Росії вже є. Як правило, такі мобілізовані гинуть в Україні упродовж перших днів на фронті. Тож країна-агресорка, ймовірно, може трохи змінити підхід.
Росіяни, ймовірно, підуть трохи іншим шляхом – спробують максимально підготувати той особовий склад, який зможуть розмістити у своїх навчальних центрах і Білорусі,
– зауважив військовий екперт.
На його думку, ця хвиля мобілізованих підсилить російські військові частини та підрозділи, які перебувають на території Білорусі. Наразі там є близько 15 – 20 тисяч російських військових, які проходили підготовку. Ймовірно, у межах цієї мобілізації Росія збере таку ж кількість окупантів.
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Останнє про мобілізацію в Росії
- Росіяни хочуть збільшити своє військо до півтора мільйона одиниць живої сили. Військовий експерт Олександр Мусієнко зауважив, що план збільшення російської армії є середньостроковою перспективою.
- На його думку, Кремль планує збільшити військо з двох причин: дати сигнал Заходу і НАТО, що Росія не припинить агресії, а також показати, скільки має ресурсів.
- В Росії хочуть відкрити центри підготовки військових по всій країні за аналогією з російським університетом спецназу в Чечні. З такою ініціативою кремлівські посіпаки вже звернулися до президента країни-агресорки Владіміра Путіна.
- Військовий експерт Петро Черник зазначив, що Росія має мобілізаційний резерв. Кремль здатний забезпечити мобілізованих стрілецькою зброєю, але не технікою, танками тощо, бо з цим у росіян проблеми.
- Зауважимо, що в Росії мобілізовують і багатодітних, і хворих, і старих. Нещодавно воєнком Тюменської області Олексій Кулічков заявив, що більшість "помилково призваних" у межах мобілізації російських військових "самі винні", "мовляв, самі добровільно написали рапорти".