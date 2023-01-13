У Росії скоро не залишиться сімей, в яких рідні чи знайомі не загинули в Україні

За даними української розвідки, Кремль готує нову хвилю мобілізації. Скоро втрати торкнуться кожної російської сім'ї.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Сергій Гайдай. Він переконаний, що в Росії обов’язково вдадуться до повної мобілізації.

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Ймовірно, оголошення про повну мобілізацію в Росії чекати не варто, але вона проходитиме, переконаний політтехнолог.

За словами Гайдая, росіяни будуть до останнього намагатися затягнути війну. А головний ресурс, який вони нині мають – це не зброя і не техніка, адже з цим у ворога погано. Головний російський ресурс – це люди, хоч така мобілізація може спричинити велику соціальну катастрофу і соціальні вибухи.

В Росії ніколи не цінували життя, особливо життя солдатів. Тому звичайно цей ресурс будуть використовувати,

– додав експерт.

Соціальна катастрофа в Росії

Гайдай підкреслює, що мобілізація принесла великої шкоди Росії. Соціальну катастрофу він насамперед бачить у тому, що велика кількість людей просто виїжджає звідти.

В Росії скоро не залишиться сім’ї, що б не знала знайомих, сусідів, близьких, у яких хтось загинув у цій війні,

– повідомив експерт.

До того ж про реальні соціальні настрої в Росії точних даних ніхто дати зараз не може, переконаний спікер. Соціальні дослідження у Росії привести неможливо.

"Однак навіть та соціологія, яка контролюється Кремлем показує, що величезна кількість настроїв в росіян – це соціальна депресія і апатія," – зауважив Гайдай.

Гайдай про соціальні настрої росіян: дивитись відео

Процеси вже йдуть

Політтехнолог переконаний, що певні процеси в Росії йдуть, просто українці їх не надто відчувають.

Це українці звикли, якщо не подобається влада, ми голосуємо проти неї або виходимо на майдан. У росіян немає такої ні традиції, ні можливості. Але у них є інші процеси,

– додав спікер.

Він згадав вираз про кривавий, безглуздий російський бунт. За словами мовця, це не буде політичним процесом, маленькі бунти почнуться регіонах, з'являться зародки сепаратизму тощо.

Гайдай нагадав, що у 1914 році Росія теж починала війну з великого патріотичного підйому, однак минуло 3 роки і настрій змінилися кардинально, а імперія просто розпалася. В Україні війна триває лише 10 місяців, тому такі процеси, ймовірно, ще попереду.

Мобілізація в Росії: що відомо