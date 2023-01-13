У Росії скоро не залишиться сімей, в яких рідні чи знайомі не загинули в Україні
За даними української розвідки, Кремль готує нову хвилю мобілізації. Скоро втрати торкнуться кожної російської сім'ї.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Сергій Гайдай. Він переконаний, що в Росії обов’язково вдадуться до повної мобілізації.
До теми Росія намагається створити 2-мільйонну армію, – ГУР
Ймовірно, оголошення про повну мобілізацію в Росії чекати не варто, але вона проходитиме, переконаний політтехнолог.
За словами Гайдая, росіяни будуть до останнього намагатися затягнути війну. А головний ресурс, який вони нині мають – це не зброя і не техніка, адже з цим у ворога погано. Головний російський ресурс – це люди, хоч така мобілізація може спричинити велику соціальну катастрофу і соціальні вибухи.
В Росії ніколи не цінували життя, особливо життя солдатів. Тому звичайно цей ресурс будуть використовувати,
– додав експерт.
Соціальна катастрофа в Росії
Гайдай підкреслює, що мобілізація принесла великої шкоди Росії. Соціальну катастрофу він насамперед бачить у тому, що велика кількість людей просто виїжджає звідти.
В Росії скоро не залишиться сім’ї, що б не знала знайомих, сусідів, близьких, у яких хтось загинув у цій війні,
– повідомив експерт.
До того ж про реальні соціальні настрої в Росії точних даних ніхто дати зараз не може, переконаний спікер. Соціальні дослідження у Росії привести неможливо.
"Однак навіть та соціологія, яка контролюється Кремлем показує, що величезна кількість настроїв в росіян – це соціальна депресія і апатія," – зауважив Гайдай.
Гайдай про соціальні настрої росіян: дивитись відео
Процеси вже йдуть
Політтехнолог переконаний, що певні процеси в Росії йдуть, просто українці їх не надто відчувають.
Це українці звикли, якщо не подобається влада, ми голосуємо проти неї або виходимо на майдан. У росіян немає такої ні традиції, ні можливості. Але у них є інші процеси,
– додав спікер.
Він згадав вираз про кривавий, безглуздий російський бунт. За словами мовця, це не буде політичним процесом, маленькі бунти почнуться регіонах, з'являться зародки сепаратизму тощо.
Гайдай нагадав, що у 1914 році Росія теж починала війну з великого патріотичного підйому, однак минуло 3 роки і настрій змінилися кардинально, а імперія просто розпалася. В Україні війна триває лише 10 місяців, тому такі процеси, ймовірно, ще попереду.
Мобілізація в Росії: що відомо
- Ще наприкінці 2022 року Сєргєй Шойгу заявив, що хоче збільшити армію Росії до 1,5 мільйона осіб. За словами путінського посіпаки, контрактників має бути 670 тисяч.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в Росії справді потужна мобілізація, і це дійсно дуже серйозний виклик. За її словами, це свідчить про те, що вони налаштовані воювати довго.
- На початку січня наша розвідка повідомила, що Росія хоче мобілізувати 500 тисяч одиниць особового складу. Це, окрім 300 тисяч, яких вже призвали у жовтні 2022 року.