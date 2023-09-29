Путін підписав указ про призов в армію 130 тисяч росіян

У Росії продовжується мобілізація. На війну проти України хочуть кинути близько 130 тисяч громадян країни-агресорки.

Відповідний указ вже підписав президент Росії Владімір Путін. Документ поширили російські пропагандистські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Путін підписав указ про призов 130 тисяч росіян

Путін підписав указ про:

призов на військову службу з 1 жовтня,

звільнення в запас тих призовників, чий термін служби закінчився.

Згідно з документом, призвати планують 130 тисяч осіб.



У Росії триває мобілізація / Фото росЗМІ



Путін підписав відповідний указ / Фото росЗМІ

Напередодні російське міноборони повідомило про початок 1 жовтня осіннього призову в усіх суб'єктах країни-терористки, за винятком окремих районів Крайньої Півночі, адже там він розпочнеться з 1 листопада через клімат.

Усіх призовників нібито направлять для проходження військової служби на території Росії. У пункти дислокації окупантів "у нових регіонах або для участі там у виконанні завдань СВО" військовослужбовці за призовом буцімто не поїдуть.

У Генштабі ЗС РФ кажуть, що не мають жодних планів проведення додаткових мобілізаційних заходів. На війну проти України нібито є достатньо охочих служити за контрактом, а також тих, хто вже уклав контракти, та добровольців.

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