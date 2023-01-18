"Любить символічні дати": Путін може оголосити другу хвилю мобілізації вже сьогодні, – ISW
Джерело:ISW
Ймовірно, російський президент Владімір Путін оголосить про нову хвилю мобілізації незабаром. Можливо, це відбудеться вже сьогодні, 18 січня.
Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни. Вони пригадали про любов диктатора до символічних дат і зауважили, що 18 січня росіяни відзначають 80-річчя того, як радянські війська розірвали нацистську облогу Ленінграда.
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Мобілізаційні процеси в Росії можуть поновитися вже сьогодні
В ISW попереджають, що Владімір Путін готується оголосити про другу мобілізаційну хвилю для доукомплектування своєї армії. Це може статися найближчими днями або ж навіть сьогодні.
Зауважимо, що вчора, 17 січня, речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що президент Росії виступить з промовою в Санкт-Петербурзі 18 січня на честь 80-річчя того, як радянські війська розірвали нацистську облогу Ленінграда, – рідного міста Путіна.
Путін любить використовувати символічні дати для звернення до російського народу, і деякі російські провоєнні мілблогери зазначили, що він скористається цією можливістю, щоб або оголосити мобілізацію, або війну з Україною,
– зазначили аналітики.
До слова, раніше українська та західна розвідки також неодноразово попереджали про підготовку Путіна до мобілізації, яка, за їхніми прогнозами, запланована на середину січня.
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Внутрішні процеси в Росії запушені, – розвідка
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів 24 Каналу про підготовку Путіна до нової хвилі мобілізації. Водночас він зазначив, що є певні зміни в Росії, які свідчать про початок там "внутрішніх процесів".
- За словами Юсова, російський президент ставить собі за мету створити 2-мільйонну армію окупантів. Втім, питання, як забезпечити таке велике військо екіпіруванням та зброєю, а також навчити військової справи, залишається відкритим.
- "Є усі підстави вважати, що Путін розуміє загрозу внутрішніх процесів, тому і буде закручувати гайки", – стверджує Андрій Юсов. У росіян поступово починають відкриватися очі на ситуацію і найпрогнозованішим рішенням для президента Росії буде посилити свою диктатуру, вважають у розвідці.