"Любить символічні дати": Путін може оголосити другу хвилю мобілізації вже сьогодні, – ISW

Ймовірно, російський президент Владімір Путін оголосить про нову хвилю мобілізації незабаром. Можливо, це відбудеться вже сьогодні, 18 січня.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни. Вони пригадали про любов диктатора до символічних дат і зауважили, що 18 січня росіяни відзначають 80-річчя того, як радянські війська розірвали нацистську облогу Ленінграда.

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Мобілізаційні процеси в Росії можуть поновитися вже сьогодні

В ISW попереджають, що Владімір Путін готується оголосити про другу мобілізаційну хвилю для доукомплектування своєї армії. Це може статися найближчими днями або ж навіть сьогодні.

Зауважимо, що вчора, 17 січня, речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що президент Росії виступить з промовою в Санкт-Петербурзі 18 січня на честь 80-річчя того, як радянські війська розірвали нацистську облогу Ленінграда, – рідного міста Путіна.

Путін любить використовувати символічні дати для звернення до російського народу, і деякі російські провоєнні мілблогери зазначили, що він скористається цією можливістю, щоб або оголосити мобілізацію, або війну з Україною,

– зазначили аналітики.

До слова, раніше українська та західна розвідки також неодноразово попереджали про підготовку Путіна до мобілізації, яка, за їхніми прогнозами, запланована на середину січня.

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Внутрішні процеси в Росії запушені, – розвідка