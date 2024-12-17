У Росії закінчується жива сила: чому Путін ніяк не оголосить мобілізацію

Хоч Владімір Путін всілякої намагається уникнути відкритої мобілізації, але людський потенціал у Росії починає закінчуватися. Попри це дехто досі вірить, що за першою вказівкою диктатора 30 мільйонів людей нібито добровільно підуть воювати.

Насправді охочих йти на фронт взагалі не видно. Про це 24 Каналу розповіла журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова, додавши, що у Путіна залишається дедалі менше джерел наповнення армії.

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Чи погодиться Путін на поступки

У Росії всі тюрми вже спустошені, як ще набирати людей залишається питанням. Міграційний ресурс також вичерпаний, а найманці не захотіли воювати так масово, як передбачалося.

Ресурс із призовників йде дуже важко. Там постійні скандали з різними деталями про примус, погрози. Але навіть так вдалося зібрати лише декілька сотень чоловіків. Більше резерву немає – тільки мобілізація,

– сказала Ольга Романова.

Путін не хоче цього робити до інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться у січні 2025 року. Новообраний президент вже заявив про бажання якнайшвидше закінчити війну. Цілком ймовірно, що очільник Кремля погодиться на певні поступки, бо йому дуже потрібна перерва у бойових діях.

"Але Путіну самому треба вирішити, куди відправляти людей з передової. Думаю, він просто залишить всіх на окупованих територіях, тому мені страшно думати про українців, які досі там залишаються. Адже вони опиняться поруч з в'язнями, яких зібрали зі всієї Росії", – додала засновниця руху "Русь сидящая".