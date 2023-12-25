"Втомилися бути хорошими дівчатами": в Росії радикалізується рух дружин мобілізованих

Після осінньої мобілізації у Росії виник рух жінок, які виступають проти відправлення їх чоловіків на війну в Україні. Спочатку вони не критикували Путіна та його позицію, однак після ігнорування їх рух почав кардинальніше ставитися до цього питання.

Тепер вони не бояться висловлювати незгоду з Кремлем та у радикальній форму вимагають демобілізації. Їх рух набирає обертів, невдоволення війною зростає.

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Жінки вимагають демобілізації

Рух жінок мобілізованих росіян, що зародився на початку осені, продовжує набирати обертів. Росіянки вимагають повної демобілізації своїх чоловіків – висувають претензії особисто до Владіміра Путіна. Вони зазначають, що цивільні особи не повинні брати участь у бойових діях. Жінки погрожують, що кількість сторонників їх руху тільки зростатиме.

Їх чоловіків призвали до армії у рамках мобілізації у вересні 2022 року, після чого відправили в Україну воювати. Керівницею руху, що критикує позицію Кремля, є 34-річна Марія Андрєєва.

Чому наші люди, які вели мирне життя, повинні їхати в Україну? Якщо наш уряд вирішив напасти на меншу країну, нехай армія воює, але залиште наших людей у ​​спокої,

– говорить Андрєєва.

Жінка створила окремий телеграм-канал, присвячений руху – він зібрав понад 35 000 учасників з моменту заснування. Там дружини мобілізованих збираються та обговорюють подальші дії. Андрєєва каже, що не боїться, бо набридло.

Наразі Кремль ніяк не чіпала жінок – ймовірно, оскільки це може спровокувати більший резонанс з боку громадськості. Влада просто ігнорує їх прохання, а запити на проведення мітингів відхиляють. Деяким жінкам навіть пропонували гроші за мовчання.

Ми втомилися бути хорошими дівчатами. Це нікуди не дійшло,

– підсумувала жінка

Спочатку росіянки не виступали проти війни та не критикували Путіна, однак після ігнорування їх мова стала жорсткішою. Вони задумуються – якщо Кремль бреше щодо їх чоловіків, то чи не бреше він про мету війни?

Мобілізація у Росії

Під час "прямої лінії" з електоратом Владімір Путін запевнив, що в країні поки не проводитимуть другу хвилю мобілізації, бо в цьому начебто немає потреби. Він відзвітував, що під час осіннього призову вдалося мобілізувати 300 тисяч росіян.

В російської армії є проблеми, але до президентських виборів, які відбудуться навесні 2024 року, Владімір Путін, ймовірно, не оголошуватиме мобілізацію. Однак прихована мобілізація триває вже – щодня надходить 1000 – 1200 людей. Переважно це росіяни з віддалених регіонів.

Уже відомо, що під час осіннього призову у 2024 році закон про єдиний реєстр повісток почнуть застосовувати. Тобто росіяни почнуть отримувати електронні повістки – з моменту надходження повідомлення вони не зможуть виїжджати за кордон.