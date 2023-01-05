"Попередні мобілізовані закінчаться за 2 місяці": чи оголосить Кремль новий призов росіян

Росія цинічно посилає на загибель в Україну сотні тисяч власних громадян. Зараз Кремль активно готується до набору нового "гарматного м'яса".

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, російська влада найближчим часом може оголосили нову хвилю мобілізації.

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Адже цього вимагає ситуація на фронті в Україні, яка складається не на користь країни-агресорки.

У Росії немає варіантів, тому що попередні мобілізовані закінчаться через 2 місяці. І Кремлю знадобляться нові, а їх ще потрібно встигнути підготувати,

– сказав Шейтельман.

Росії потрібно проводити мобілізацію у найближчі тижні

Політтехнолог нагадав, що під час так званої часткової мобілізації, яку Владімір Путін оголосив у вересні минулого року, мобілізованих відправляли на фронт майже одразу. Росіяни, які потрапили у полон до ЗСУ, розповідали, що від призову до відряджання на поле бою минало не більше тижня.

Зараз російська влада хоче цього уникнути. А для цього їм потрібно проводити мобілізацію у найближчі тижні. Якщо вони затягнуть і зроблять це через 2 – 3 місяці, то у них закінчаться теперішні мобілізовані і знову доведеться нових одразу ж відправляти на фронт,

– сказав політтехнолог.

Він додав, що Кремлю за великим рахунком все одно. Однак, ймовірно, російська влада хоче досягнути певної ефективності. До того ж, за словами Шейтельмана, зараз у Росії пустують військкомати, тож їх потрібно забезпечити роботою.

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Чи ліквідація мобілізованих у Макіївці вплине на настрої росіян

Тим часом у російських містах пройшли траурні мітинги за загиблими росіянами, які готувалися вбивати українців і були знищені у профтехучилищі в окупованій Макіївці на Донеччині. Зокрема, там загинули російські мобілізовані з Самари.

За словами Шейтельмана, факти масових смертей з часом можуть змінити ставлення росіян до мобілізації.

Є надія, що у тій же Самарі та області можуть початися нехай і не протести, а хоча б щось. І, можливо, не зараз, а коли почнеться новий призов. Певне невдоволення поступово може виникнути,

– зазначив політтехнолог.

Водночас якщо випадки протестів проти нової хвилі мобілізації й виникнуть, то це може обмежитися окремими регіонами. Шейтельман вважає, що навряд чи протестні настрої перекинуться одразу на інші області Росії.

"Росія – централізована держава. У них немає горизонтальних зв'язків між регіонами. Тобто будь-які 2 регіони між собою не пов'язані, а все вирішується лише через Москву", – сказав політтехнолог.

Він додав, що ще за радянських часів система свідомо будувалася саме таким чином, аби всі питання вирішувалися саме у столиці. Тому росіяни навіть до кінця не знають, що відбувається в інших частинах країни.

"З мобілізованих живим точно ніхто не повертався"

У рамках нової мобілізації російська влада може призвати ще кілька сотень тисяч людей. Однак, за словами політтехнолога, низка призовів не нескінченна.

Коли перші мобілізовані не повернулися або повернулися з пораненнями, то вже у наступних мотивація падає. А третіх спробуй потім знайди,

– сказав Шейтельман.

Політтехнолог зауважив, що зараз невідомо ні одного випадку, коли б мобілізований росіянин повертався додому.

"Таких випадків немає. Тобто з мобілізованих живим точно ніхто не повертався. Це дуже важливо. Зі строкової служби поверталися, а з мобілізації – ніхто", – зазначив Шейтельман.

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