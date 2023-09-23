Удар по режиму: що змусить Путіна провести мобілізацію
Росіяни не зможуть уникнути мобілізації, якщо Владімір Путін продовжуватиме вести кровопролитну війну. Наразі диктатор боїться оголошувати нову хвилю, оскільки наступного року на нього чекають чергові вибори в країні-агресорці.
Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Він пояснив, як мобілізація вплине на ситуацію всередині Росії і безпосередньо на її поки що президента.
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Мобілізація в Росії
Єдиною причиною для того, аби російський диктатор міг розпочати мобілізацію прямо зараз, можуть стати втрати і невдачі Росії на фронті. Українські захисники продовжують контрнаступати і метр за метром повертають окуповані території.
Коли Україна захопить ще один великий населений пункт, наприклад, Мелітополь, прорветься до моря – такі речі змусять Росію проводити мобілізацію. І це буде сильний удар по стабільності режиму. Натовп побіжить з країни,
– сказав політолог.
Ситуація на фронті: дивитись відео
А от вийти на протест, відстояти свої права та, з рештою, змусити диктатора зупинитися у своїх злочинах – це точно не про росіян. Вони все так же боятимуться покарань, які діють в Росії проти незгідних.
"Ті, хто вийдуть на вулиці – одразу "відгребуть" дубинками і потраплять до ізоляторів тимчасового тримання. Не думаю, що такі відважні знайдуться. Люди елементарно спробують бігти і прорватися з країни", – додав Ейдман.
Паніка серед потенційних призовників добряче вдарить по рейтингу Путіна. А головне – потенційна мобілізація розколе внутрішні так звані "еліти", які вже розуміють, що очільник Кремля не може її локалізувати.
"Головна політика з самого початку полягала у її локалізації. Тому війну вони й назвали так званою "СВО", щоб це не було тотальною проблемою, якимось катаклізмом. Режим розуміє, що Путін не може локалізувати", – пояснив політолог.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Росія може мобілізувати до 700 тисяч осіб. Серед потенційних призовників – в'язні, заробітчани та мешканці маленьких селищ.
- Основна проблема мобілізації для російського так званого командування – забезпечення ресурсами. Призовників треба забезпечити формою, знайти зброю та навчити. А із запланованою кількістю потенційних 200-х виконати ці умови буде складно.
- Росія розконсервовує стару техніку, що свідчить про її шалений дефіцит. Ба більше – військові країни-окупантки навіть не мають сертифікованої форми.