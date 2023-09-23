Удар по режиму: що змусить Путіна провести мобілізацію

Росіяни не зможуть уникнути мобілізації, якщо Владімір Путін продовжуватиме вести кровопролитну війну. Наразі диктатор боїться оголошувати нову хвилю, оскільки наступного року на нього чекають чергові вибори в країні-агресорці.

Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Він пояснив, як мобілізація вплине на ситуацію всередині Росії і безпосередньо на її поки що президента.

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Мобілізація в Росії

Єдиною причиною для того, аби російський диктатор міг розпочати мобілізацію прямо зараз, можуть стати втрати і невдачі Росії на фронті. Українські захисники продовжують контрнаступати і метр за метром повертають окуповані території.

Коли Україна захопить ще один великий населений пункт, наприклад, Мелітополь, прорветься до моря – такі речі змусять Росію проводити мобілізацію. І це буде сильний удар по стабільності режиму. Натовп побіжить з країни,

– сказав політолог.

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А от вийти на протест, відстояти свої права та, з рештою, змусити диктатора зупинитися у своїх злочинах – це точно не про росіян. Вони все так же боятимуться покарань, які діють в Росії проти незгідних.

"Ті, хто вийдуть на вулиці – одразу "відгребуть" дубинками і потраплять до ізоляторів тимчасового тримання. Не думаю, що такі відважні знайдуться. Люди елементарно спробують бігти і прорватися з країни", – додав Ейдман.

Паніка серед потенційних призовників добряче вдарить по рейтингу Путіна. А головне – потенційна мобілізація розколе внутрішні так звані "еліти", які вже розуміють, що очільник Кремля не може її локалізувати.

"Головна політика з самого початку полягала у її локалізації. Тому війну вони й назвали так званою "СВО", щоб це не було тотальною проблемою, якимось катаклізмом. Режим розуміє, що Путін не може локалізувати", – пояснив політолог.

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