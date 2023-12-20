Це торішня доповідь: чи справді Росія може збільшити армію до 1,5 мільйона осіб

Росія планує збільшити свою армію до 1,5 мільйона особового складу. Але найцікавіше, що такі ж плани окупанти ставили собі і наприкінці 2022 року.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що минулого року фігурувала та ж цифра у 1,5 мільйона особового складу. Тепер вони знову про неї розповідають.

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Росія має постійний недобір

Як наголосив Світан, якщо в окупантів втрати у війні в Україні становлять 100 тисяч лише вбитими, то у них постійний недобір. Вони пробують посилити свою армію, але багато хто просто гине на полі бою за короткий період часу.

Попри це, Кремль ставитиме завдання окупантам, ніби в них дійсно є 1,5 мільйона особового складу. Це здатне спровокувати ще більші втрати серед людей та військової техніки.

Також очевидно, що Путін може в найближчі роки спробувати щось "розкачати" в країнах Європи. Це цілком може статися в країнах Балтії або в Молдові чи на Балканах. Варто пам'ятати, що під загрозою території, де є велика кількість росіян.

Тому ловіть росіян – і депортуйте їх. Або змушуйте їх здавати російські паспорти. Інакше почнеться війна, як у нас 10 років тому. Гібридна війна. Росіяни з паспортами почнуть розповідати, що це їх "ісконниє зємлі". Європі треба бути дуже нетолерантною до російського засилля,

– підкреслив Світан.

Російська армія: коротко