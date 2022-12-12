Бунт набирає обертів: військовий експерт спрогнозував великі проблеми Путіна

Російська мобілізація не гребує ніякими категоріями призовників. Лави армії-терористки поповнюються бандитськими угрупуваннями, які можуть використати отриману зброю проти власного уряду.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. До весни він прогнозує пожвавішання бунтівних настроїв та дій в Росії.

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За словами Мусієнка, Владімір Путін часто послуговується історичними аналогіями, використовує в промовах, однак або свідомо закриває очі на помилки російських царів, що призводили до краху, або просто їх не знає.

Відчули силу

Військовий експерт наголосив, що Путін озброює всіх терористів та бандформування, тому вони починають відчувати силу. Вагнерівці та терористичне угрупування "Русіч" розуміють, що можуть легко використати свій потенціал. Протидіяти їм ніхто не може, бо ті є частиною російських військових сил.

Русічі та вагнерівці насамперед в Росії почнуть провокації, як це було спочатку на окупованих територіях,

– прокоментував Мусієнко.

На його думку, командири таких угрупувань почнуть брати під своє крило ображених мобілізованих, яким не дали форму, зброю чи сухпайки. У бандформувань фактично з'явиться той пролетаріат, який може створити революційні явища.

Бунти серед вагнерівців та русічів: дивитися відео

Бунти в Росії

Далі Мусієнко прогнозує початок в Росії того, в чому Путін завжди намагався звинуватити Україну – отаманщина, анархія і хаос. Президент-терорист сам продукує ці явища в країні, переконаний спікер.

Бунт починає набирати великих обертів. Я думаю, що це тільки початок. На весну це матиме більші оберти,

– додав Мусієнко.

Провокації насамперед загрожують Росії, а не НАТО чи країнам Балтії, переконаний експерт. Однак, акцентує він, варто не применшувати загроз деструктивної та диверсійної діяльності Росії всюди, де працюють її спецслужби. Провокації, за його словами, це характерна тактика для Росії.

Провокації російських спецслужб: