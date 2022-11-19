Коли росіяни зможуть назбирати численне військо: Світан назвав приблизний термін

Росія має величезний мобілізаційний ресурс. Водночас у неї обмежені можливості, щоб "опрацювати" таку масу людей й відправити їх на фронт війни проти України.

Тому в найближчі місяці для ЗСУ не буде проблем у "роботі" з російськими "чмобиками". Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан

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Експерт зазначив, що через мобілізацію Росія може роздати повістки 100 мільйонам людей, але прийняти у військкомати, а далі відправити їх на навчання окупанти можуть лише певну кількість такого "ресурсу".

Навчити, умундирувати й довести до боєготовності – для цього потрібна певна мобілізаційна система, яка у росіян є і вона працює максимум на 120 – 150 тисяч осіб в місяць. Більше вона просто не зможе прийняти. Вона обмежена певною кількістю казарм, полігонів, інструкторів та військової техніки,

– пояснив фахівець.

За його словами, тобто максимум, що зможе Росія готувати за "курсом молодого бійця" – це до 150 тисяч осіб.

"Тобто це "одягли, взули й чимось нагодували", дали автомат й три магазини, відстріляли їх і далі цей мотопіхотний або мотострілецький підрозділ відправляють на фронт. Потім 2 – 3 дні – й він уже повертається "у пакеті" після зустрічі з українським залізом натівського походження", – додав Світан.

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На його думку, масової мобілізації у Росії просто не буде – її не зможе обробити система підготовки окупантів.

"Ці 150 тисяч людей можуть накопичитися ближче до весни. Тобто через пів року росіяни можуть мати якесь військо, але по чисельності, а не за підготовкою чи бойовим злагодженням. Тому навесні можуть бути якісь проблеми. До того немає жодних перепон для просування ЗСУ – жодна мобілізація успіху ворогові не принесе", – резюмував оглядач.

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