Коли росіяни зможуть назбирати численне військо: Світан назвав приблизний термін
Росія має величезний мобілізаційний ресурс. Водночас у неї обмежені можливості, щоб "опрацювати" таку масу людей й відправити їх на фронт війни проти України.
Тому в найближчі місяці для ЗСУ не буде проблем у "роботі" з російськими "чмобиками". Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан
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Експерт зазначив, що через мобілізацію Росія може роздати повістки 100 мільйонам людей, але прийняти у військкомати, а далі відправити їх на навчання окупанти можуть лише певну кількість такого "ресурсу".
Навчити, умундирувати й довести до боєготовності – для цього потрібна певна мобілізаційна система, яка у росіян є і вона працює максимум на 120 – 150 тисяч осіб в місяць. Більше вона просто не зможе прийняти. Вона обмежена певною кількістю казарм, полігонів, інструкторів та військової техніки,
– пояснив фахівець.
За його словами, тобто максимум, що зможе Росія готувати за "курсом молодого бійця" – це до 150 тисяч осіб.
"Тобто це "одягли, взули й чимось нагодували", дали автомат й три магазини, відстріляли їх і далі цей мотопіхотний або мотострілецький підрозділ відправляють на фронт. Потім 2 – 3 дні – й він уже повертається "у пакеті" після зустрічі з українським залізом натівського походження", – додав Світан.
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На його думку, масової мобілізації у Росії просто не буде – її не зможе обробити система підготовки окупантів.
"Ці 150 тисяч людей можуть накопичитися ближче до весни. Тобто через пів року росіяни можуть мати якесь військо, але по чисельності, а не за підготовкою чи бойовим злагодженням. Тому навесні можуть бути якісь проблеми. До того немає жодних перепон для просування ЗСУ – жодна мобілізація успіху ворогові не принесе", – резюмував оглядач.
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Мобілізація у Росії: що відомо
- Попри те, що росіян переконують, що часткова мобілізація завершилася, вона таки триватиме. Причому, наголошують аналітики, цього разу набір до війська буде масштабнішим.
- У Росії частина населення таки прокинулася. На днях там набрала майже 500 тисяч підписів петиція проти мобілізації. Утім, це аж ніяк не вплинуло на подальший набір "гарматного м'яса". Суд просто заблокував відповідне звернення, та й усе.
- Мобілізація спровокувала росіян знімати кошти з депозитів в доларах та євро, а також сплеск на місцевій біржі. Через це в Росії дефіцит валюти – констатують в Центробанку.