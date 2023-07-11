У Москві погрожують розірвати контракти з фірмами, що не дадуть "добровольців", – розвідка

Британська розвідка заявила, що у Москві міська влада погрожує будівельним фірмам розірванням контрактів. До цих дій хочуть вдаватись за умови, якщо компанії не нададуть "добровольців" на війну в Україну.

За даним Міноборони Британії, це першочергово вплине на національні меншини з бідніших регіонів Росії. Адже саме вони становлять більшість будівельників Москви.

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Міська влада Москви, найімовірніше, погрожує будівельним фірмам розірванням контрактів, якщо вони не виконають квот і не знайдуть серед працівників "добровольців" для участі у війні проти України. Одній компанії нібито виставили зобов'язання знайти 30 охочих до кінця серпня 2023 року,

– мовиться в повідомленні.

Британські розвідники пояснюють, що такий крок першочергово вплине на національні меншини з бідніших регіонів Росії. Зокрема, мовиться про:

Дагестан;

представників країн Центральної Азії.

Саме ці громадяни складають більшість будівельників столиці Росії. Британські розвідники припускають, що цей захід, найімовірніше, відбувається з принаймні "мовчазної згоди" мера Москви Сєргєя Собяніна.

"Це продовжує його послужний список у спробах мінімізувати вплив війни на заможніших москвичів. Водночас демонструючи підтримку військових зусиль", – заявили у розвідці.

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