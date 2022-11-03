У Росії готують другу хвилю мобілізації – чоловікам приходять повістки з датами 2023 року

Нещодавно у Росії радо відзвітували про скасування мобілізації, хоч насправді нічого не закінчилось і це лиш початок. Кремль почне офіційно пакувати нових "мобіків" одразу після закінчення осіннього призову.

Російським чоловікам вже почали приходити повістки з датами 2023 року. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Путін буде безперервно відправляти росіян на війну

Відмова Путіна підписувати указ про закінчення мобілізації була не випадковою. У Кремлі готуються до того, щоб знову відправляти чоловіків на війну. Російські видання пишуть, що після "емоційного розвантаження населення" під час новорічних свят у Кремлі розпочнуть нову мобілізацію.

Чоловікам вже почали приходити повістки

Журналістам відомо вже про три випадки, коли чоловіків призовного віку зобов'язали прибути до військкомату у 2023 році:

28-річний власник мобілізаційної броні для співробітників IT-сфери з Нижнього Новгорода сходив у військкомат і отримав там повістку на 30 березня 2023 року. Співробітник одного з департаментів адміністрації Новгородської області є обмежено придатним. Після того, як його прізвище у військкоматі звірили за списками, чоловіку сказали приходити у березні 2023 року. Порядок чиновнику не дали, але обіцяли надіслати за місцем роботи. Також повістка "з майбутнього" прийшла колишньому російському розвіднику. У військкоматі уточнили його дані та сказали, що покличуть у другу хвилю мобілізації після Нового року.

Крім цього, про те, що почнеться друга хвиля мобілізації, відверто говорили губернатори прикордонних областей – Ростовської, Курської та сусідньої Воронезької. Хоч у Кремлі усі їхні заяви спростовували.

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Мобілізація в Росії закінчилась лише на словах

У Росії "завершили" мобілізацію на словах, проте продовжують цинічно відправляти своїх громадян на забій. Російським чоловікам досі приходять повісти, а російських зеків активно вербують у ПВК "Вагнера".

Переважно повістки приходять жителям віддалених регіонів Росії. Зокрема нещодавно до окупаційної армії покликали працівників машинобудівного заводу у Барнаулі, також до військкоматів активно викликають жителів Уфи та Бурятії.

Крім цього, російська Держдума хоче внести на розгляд законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову. Покарання – непосильні для звичайних росіян штрафи чи позбавлення волі на строк до 5 років.

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