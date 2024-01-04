Мало здатних воювати: як Росія намагається розв'язати проблему з мобілізацією

Російські опозиційні ЗМІ повідомляли, що в новорічну ніч у Санкт-Петербурзі провели облаву на мігрантів з Центральної Азії, щоб забрати їх на війну. Країна-агресорка таки має проблеми із мобілізаційним ресурсом.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, вважаючи, що насправді Росія не має достатньої кількості чоловіків, які могли б воювати. Вони намагаються компенсувати цей ресурс за допомогою мігрантів із країн Центральної Азії.

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Загалом такі мігранти – єдина можливість Росії більш-менш сповільнити зменшення власного населення. А тепер і їх хочуть забирати на війну.

Росіяни, які можуть хоча б якось воювати – це велика для них проблема. Це все казочки, що у них є нескінченний мобілізаційний ресурс. Адже важливо не те, що людина підходила б по віку, а вміння людини. А-от мігранти з Центральної Азії – молоді люди, які їдуть працювати та заробляти гроші,

– сказав Шейтельман.

Багато хто з мігрантів опиняється фактично без жодних прав. Цю ситуацію можна порівняти із зеками, яких Росія активно набирає на війну.

Мігранти відрізняються від росіян

Як наголосив Шейтельман, мігранти з Центральної Азії усвідомлюють, що приїхали до Росії заробляти гроші, а не загинути у війні проти України. Там намагаються ховатися від насильної мобілізації.

Головна відмінність між ними та росіянами – в мігрантів дуже велика соціальність. Між їхніми спільнотами інформація поширюється з величезною швидкістю. Тобто їм достатньо, якщо одну людину з умовного Узбекистану кинули під Авдіївку, то вже величезна кількість людей знатиме про це і зробить відповідні висновки,

– зазначив Шейтельман.

Ситуація в Росії: коротко