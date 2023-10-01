Є погані новини для них: чи може Путін відправити 130 тисяч призовників на фронт

Владімір Путін підписав указ про призов 130 тисяч росіян. Вони цілком можуть опинитись на українському фронті, щоб компенсувати шалені втрати ворога.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу про стан мобілізації в Росії.

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"Безумовно, я маю погані новини для російських чоловіків віком від 18 до 27 років, бо частина з них точно потрапить у район ведення так званої "СВО"", – зазначив Селезньов.

Хоча сам Путін і його поплічники постійно проголошують, мовляв, строковиків на російсько-українському фронті немає, але очевидно, що це не так.

Прихована мобілізація в Росії не може покрити всі потреби окупаційної армії. Ті 15–20 тисяч на місяць ледве компенсують втрати – немає мови про нові ударні угруповання.

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Навіть якщо вдасться зловити стільки росіян – цього ще замало. Перед тим як кинути в бій, їх потрібно екіпірувати та навчити принаймні базових речей.

Мобілізаційна система навряд чи впорається з такою кількістю людей. Як відомо, під час осіннього призову торік ситуація була на межі колапсу – тепер може бути ще гірше.

Яка ситуація з мобілізаційною системою в Росії: дивіться відео 24 Каналу

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