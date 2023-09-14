Які в росіян можливості щодо забезпечення мобілізованих: Макарук оцінив сили ворога

У росіян серйозні проблеми з оснащенням свого війська. Окрім застарілої техніки і зброї, бійці навіть не мають сертифікованої форми.

Російська влада підіймає і розконсервовує все, що було в резерві, навіть зовсім застарілу зброю. Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ та речник InformNapalm Михайло Макарук, додавши, що із забезпеченням мобілізованих справжня біда.

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Створюють не армію, а "ополчення"

Воєнно-промисловий комплекс Росії не справляється з виробництвом навіть БМП-1 чи БМП-2. Тоді постає питання, що країна-агресорка хоче створити – армію чи "ополчення".

Якщо "ополчення", тоді вони ще можуть роздати кулемети й гвинтівки зі складів і послати людей воювати. Але тоді наступне питання – у що вдягнути своїх бійців? Адже амуніція у них зараз китайська,

– сказав Михайло Макарук.

Військовослужбовець ЗСУ розповів про забезпечення мобілізованих росіян: дивіться відео

Окрім амуніції, яка навіть не сертифікована в Китаї, ще також прибуває іранська та в'єтнамська, а дещо дістають зі своїх запасів.

"Якщо вони будуть щось штурмувати, то ще підуть Т-34 (радянський танк періоду Другої світової війни – 24 Канал). Це я без жартів кажу. До речі, перед повномасштабною війною Лаос передала назад Росії 120 таких танків", – підкреслив Макарук.

Мобілізація в Росії: що відомо