Путін мобілізує 300 тисяч нових військових: хто може поповнити ворожу армію
Росія збирається додатково мобілізувати ще 300 тисяч військових. Найімовірніше, це буде збірна "солянка" з різних верств населення.
Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, нагадавши, що нещодавно в Росії також почався весняний призов, де наберуть близько 150 тисяч осіб. Їх не можуть відправити на війну. Але вже через рік їх можуть взяти на контракт.
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Звідки Росія набере мобілізованих
Як наголосила Романова, є різні варіанти, звідки Росія добиратиме ще 300 тисяч особового складу. Нещодавно, до прикладу, в країні-агресорці змусили усіх мігрантів міняти водійські права. Разом з новими документами їм можуть вручити повістку.
Скільки таких може набратися? Можливо, 50 – 70 – 100 тисяч. Всім потрібно міняти права. Ще не треба забувати про зеків,
– сказала Романова.
До цієї категорії можна долучити і добровольців. В Росії ще є "персонажі", які готові вбивати людей в іншій країні за грошову винагороду. Також не припиняється вербування і серед громадян інших країн. Інколи тут бувають дійсно дивні випадки.
Ми вже бачили індійських "шукачів кращого життя", людей зі Шрі-Ланки, з Бангладешу. Бачили кубинців; дуже багато бачили сербів. Були також вихідці з багатьох країн Африки. Росія досі вербує – і знаходяться охочі,
– зауважила Романова.
Мобілізація в Росії: коротко
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче провести додаткову хвилю мобілізації в Росії. Він збирається добрати ще 300 тисяч додаткових військових до 1 червня.
- Паралельно в Росії почався весняний призов на строкову службу. Там планують забрати до війська ще 150 тисяч осіб. Відомо, що це на три тисячі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
- При цьому з початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 445 тисяч особового складу. Також українські військові знищили 7033 ворожих танків, 13459 бойових броньованих машин, 11211 артилерійських систем, 1029 РСЗВ, 747 засобів ППО, 347 літаків тощо.