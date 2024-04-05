Путін мобілізує 300 тисяч нових військових: хто може поповнити ворожу армію

Росія збирається додатково мобілізувати ще 300 тисяч військових. Найімовірніше, це буде збірна "солянка" з різних верств населення.

Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, нагадавши, що нещодавно в Росії також почався весняний призов, де наберуть близько 150 тисяч осіб. Їх не можуть відправити на війну. Але вже через рік їх можуть взяти на контракт.

Дивіться також НАТО – 75․ Як створювався Альянс, чи застосовували 5 статтю і чому досі є надією для України

Звідки Росія набере мобілізованих

Як наголосила Романова, є різні варіанти, звідки Росія добиратиме ще 300 тисяч особового складу. Нещодавно, до прикладу, в країні-агресорці змусили усіх мігрантів міняти водійські права. Разом з новими документами їм можуть вручити повістку.

Скільки таких може набратися? Можливо, 50 – 70 – 100 тисяч. Всім потрібно міняти права. Ще не треба забувати про зеків,

– сказала Романова.

До цієї категорії можна долучити і добровольців. В Росії ще є "персонажі", які готові вбивати людей в іншій країні за грошову винагороду. Також не припиняється вербування і серед громадян інших країн. Інколи тут бувають дійсно дивні випадки.

Ми вже бачили індійських "шукачів кращого життя", людей зі Шрі-Ланки, з Бангладешу. Бачили кубинців; дуже багато бачили сербів. Були також вихідці з багатьох країн Африки. Росія досі вербує – і знаходяться охочі,

– зауважила Романова.

Мобілізація в Росії: коротко