Мобілізація триває: кого можуть повернути на військовий облік

На сьогодні в Україні триває проведення загальної мобілізації. Зняті з військового обліку чоловіки знову можуть стати на облік після того, як зникнуть обставини, через які відбулося зняття.

Водночас вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

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Кого з чоловіків можуть повернути на військовий облік

Коли зникнуть обставини, через які відбулося зняття, чоловіків можуть повернути на військовий облік. Так, з військового обліку знімають таких чоловіків:

З військового обліку призовників

які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;

які вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;

які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов'язаних;

які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до законодавства;

які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів.

З військового обліку військовозобов'язаних

які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;

які прийняті на службу до Національної поліції України, Служби судової охорони, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;

які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;

вінших випадках – за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України.

З військового обліку резервістів

які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України на нове місце проживання;

які прийняті на службу до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;

які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;

які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі;

в інших випадках – за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України.

Після вручення повістки, зняті з військового обліку чоловіки, мають з’явитися для уточнення даних у ТЦК. Якщо особа вже мала стати на військовий облік, то керівник ТЦК може виписати штраф за порушення правил обліку та повернути таку особу на військовий облік.

Зауважимо, що зняття з військового обліку – тимчасове явище і відбувається, якщо чоловік змінює місце прописки або проживання, виїжджає за кордон тощо.

Зняття з військового обліку передбачає обов’язкове повернення на облік. Втім, виключені з військового обліку не зобов’язані бути поставлені на облік, оскільки вони не є військовозобов'язаними. Серед них: