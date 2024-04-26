Придатних до військової служби поділять на 4 категорії, – Міноборони
Джерело:"Дзеркало тижня"
Вже 4 травня в Україні скасують статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. А ті чоловіки, які отримали його раніше, матимуть 9 місяців, аби повторно пройти ВЛК і потрапити у категорію "придатних" або "непридатних" до військової служби.
Тих, хто своєю чергою отримає статус "придатних", поділять на 4 категорії. У Міноборони пояснили, про що йдеться.
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Чотири групи
Так, "придатних" розділять залежно від ступеня функціональності:
- придатні (повністю);
- придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;
- придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);
- придатні для виконання специфічних завдань.
Як відбуватиметься поділ
Раніше поділ військовозобов'язаних на придатних, обмежено придатних і непридатних відбувався на основі наказу номер 402. Там були прописані відповідні критерії, за якими людину зараховували до тієї чи іншої категорії.
Тепер, кажуть у Міноборони, наказ 402 відредагували та оновили критерії. У кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій.
Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець, то її віднесуть до "придатних". А, якщо виразка у військовозобов'язаного була ускладнена, і довелося робити операцію із видаленням значної частини шлунку, то такого чоловіка визнають непридатним до військової служби.
Повторна ВЛК для військовозобов'язаних: що відомо
- 4 травня набуде чинності закон, який ліквідовує статус "обмежено придатний"
- А після 18 травня військовозобов'язані із цим статусом повинні повторно пройти ВЛК.
- Також на повторне ВЛК відправлять чоловіків, які отримали інвалідність другої та третьої групи після початку повномасштабної війни.
- Осіб, які мають інвалідність першої групи, повторно не перевірятимуть.
- У Раді зазначили, що з 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю II та III групи значно зросла. Тому завдяки переогляду хочуть вирахувати, хто справді має захворювання, а хто намагається ухилитися від призову.