Мобілізація – це проблема в кожній війні, – Зеленський

Володимир Зеленський відповів на запитання угорського видання Válasz Online про труднощі з мобілізацією. За словами президента, важлива не кількість людей, а зброя та технології.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Válasz Online.

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Труднощі з мобілізацією: яка позиція Зеленського щодо мобілізації з 18 років

Гарант визнав, що часи справді важкі. Проте зі схожими проблемами стикаються під час будь-якої війни.

Мобілізація – це проблема в кожній війні. Україна не є винятком, бо ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомилися. Ми можемо мобілізувати 27 тисяч людей на місяць, а росіяни можуть мобілізувати 40 – 50 тисяч, бо їхні втрати більші. Мобілізація тут можлива через воєнний стан. Ніхто інший не має досвіду в тому, як зупинити Путіна. Це ми його зупинили.

Операція "Павутина" показала, що важлива не кількість людей, а зброя та технології. А також фінансування України та застосування санкцій проти Росії.

Зеленський підкреслив: не вважає, що в Україні слід мобілізувати з 18 років, "як думали лідери інших країн".

"Санкції будуть спрямовані саме на ті гроші, які росіяни використовують для фінансування війни. Водночас західні партнери перераховують причини, чому вони не зважилися на санкції, бо Україна не мобілізувалася з 18 років. Чесно кажучи, ми надали можливість 18 – 24-річним молодим людям показати, що вони також можуть служити, якщо цього захочуть наші партнери. Саме це ми їм зараз і надали, відповідно до нашого законодавства. Тим часом тисячі людей воюють на передовій без належної зброї", – наголосив президент.