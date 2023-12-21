Проста арифметика, – Данілов пояснив, куди підуть 500 мільярдів, виділених на мобілізацію
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяви президента Зеленського про пропозицію мобілізувати ще 450 – 500 тисяч людей та зазначив, куди підуть 500 мільярдів, виділені на цей процес.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у контексті обговорення мобілізації передусім йдеться про справедливість. Про це він сказав в ефірі телемарафону у четвер, 21 грудня.
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Видатки на мобілізацію в Україні
Політик розповів, куди підуть 500 мільярдів гривень видатків, необхідних, за словами президента Володимира Зеленського, на мобілізацію такої кількості українців.
Данілов пояснив, що бійцям з першої лінії фронту платять понад 100 тисяч гривень на місяць, і якщо помножити на 12, то буде "проста математика".
Він наголосив, що якщо говорити про справедливість, то дійсно тим людям, які перебувають безпосередньо на лінії фронту потрібно давати можливість відпочивати і робити ротації. За словами Данілова, хтось має їх заміщувати.
Секретар РНБО зазначив, що за один день чи місяць 500 тисяч людей не призвуть, і процес може розтягнутися щонайменше на рік.
На думку Данілова, у певний проміжок часу деякі українці "заспокоїлися", вважаючи, що війна – справа лише військових.
А решта країни має жити своїм власним життям: ходити по казино, нічних клубах. Треба закінчувати. Тому що це так не працює. Наголошую: ми маємо бути єдиною системою, і всі мають брати в цьому участь, а не вибірково, що хтось воює, а хтось у казино сидить фішками кидається. Так не має бути, це не про справедливість. Це зовсім про різні речі,
– резюмував Данілов.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Західні ЗМІ поширили заяву міністра оборони Умєрова про намір мобілізувати українських чоловіків з-за кордону. Так, у Міноборони пояснили, що Умєров загалом говорив про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном важливість приєднання до Збройних Сил та захисту держави. Проте жодних обговорень щодо механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.
- У Збройних Силах України прокоментували законність випадків, коли повістки кидають у поштові скриньки чи всувають їх у двері квартир. Володимир Фітьо зазначив, що ця повістка ні до чого не зобов'язує. Вона інформує людину про те, що їй потрібно звернутися до свого ТЦК та СП.
- Також Фітьо повідомив про роботу електронного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". Проте він зазначає, що реєстр поки що не синхронізований з іншими державними реєстрами.