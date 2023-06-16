Багатодітних батьків можуть призвати на службу, однак є нюанс

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні з 2022 року тривають воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років. Однак у законодавстві є виключення груп українців, які мають відстрочку від неї. Серед них, зокрема, багатодітні батьки.

Це визначено статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відтак, як зазначила адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська, не можна на законних підставах мобілізувати тих осіб, які мають право на відстрочку.

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Багатодітних батьків можуть призвати виключно за їхнім бажанням

Серед переліку громадян України, які мають відстрочку від мобілізації, є жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Однак є виняток, коли вони можуть вступити до лав ЗСУ.

Вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням ВЛК,

– зазначила адвокатка.

Варто додати, що й начальник Печерського РТЦК та СП Києва полковник Сергій Калугін підтвердив це твердження. Він підкреслив, що осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, не можна мобілізувати на законних підставах.

Статус багатодітної сім'ї потрібно підтвердити

Багатодітною сім'єю вважається та сім’я, в якій подружжя перебуває у зареєстрованому законному шлюбі, проживає разом та виховує трьох і більше дітей. Також багатодітною родиною є та, у якій трьох та більше дітей самостійно виховує лише хтось один з подружжя.Окрім того, до складу такої сім’ї також входять діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти. І такими вони вважаються до завершення навчання, однак не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Варто також зазначити, що існує документ, який підтверджує статус багатодітної сім’ї, статус дітей з такої сім’ї та їхнє право на отримання пільг. Мовиться про відповідне посвідчення.

Щоб його отримати, батьки повинні звернутися до:

структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних держадміністрацій;

виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад;

Центру надання адміністративних послуг.

При цьому подати заяву на отримання послуги можна не лише особисто, а й через законного представника. Для цього поштою або електронною поштою треба відправити такі документи: