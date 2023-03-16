Мобілізація в Україні: чи можуть вручити повістку через поштову скриньку

В Україні діє воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Розповідаємо, чи можуть вручити військовозобов'язаному повістку через поштову скриньку.

Пролити світло на вручення повісток через поштові скриньки вирішив юрист Костянтин Грітчин. Він пояснив, чи може військкомат використовувати такий спосіб запрошення військовозобов'язаного, передає.

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Чи вважається повістка у скриньці врученою

Зауважимо, що останнім часом це поширений метод запрошення військовозобов'язаного до військкомату. Тож юрист пояснив, як реагувати на повістку, яку залишили у поштовій скриньці, втикнули у двері, вручили через родичів або повідомили про її наявність телефоном.

За словами Грітчина, така повістка не вважається врученою та правомірною. Відтак на військовозобов'язаного не очікують жодні юридичні наслідки та відповідальність. І це означає, що така повістка не зобов'язує вас відвідати ТЦК СП.

Натомість з'явитися до військкомату вам потрібно буде, якщо повістку вручили належним чином. Якщо ви ознайомилися з документом, перевірили правильність його заповнення та поставили власний підпис. Останнє означає, що ви повідомлені та знаєте, якими можуть бути наслідки, якщо проігноруєте повістку.

За неявку на вас може очікувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Якщо вперше не прийшли до ТЦК СП, то доведеться заплатити від 1 700 до 3 400 гривень штрафу, удруге – від 3 400 до 5 100 гривень. Злісних порушників очікує ув'язнення на термін від 3 до 5 років.

Зауважимо, що останнім часом розганяється багато дезінформації, яка стосується військовозобов'язаних чоловіків за кордоном.

Чи вручають повістки за кордоном