Мобілізація в Україні: чи можуть вручити повістку через поштову скриньку
Джерело:ZN
В Україні діє воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Розповідаємо, чи можуть вручити військовозобов'язаному повістку через поштову скриньку.
Пролити світло на вручення повісток через поштові скриньки вирішив юрист Костянтин Грітчин. Він пояснив, чи може військкомат використовувати такий спосіб запрошення військовозобов'язаного, передає.
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Чи вважається повістка у скриньці врученою
Зауважимо, що останнім часом це поширений метод запрошення військовозобов'язаного до військкомату. Тож юрист пояснив, як реагувати на повістку, яку залишили у поштовій скриньці, втикнули у двері, вручили через родичів або повідомили про її наявність телефоном.
За словами Грітчина, така повістка не вважається врученою та правомірною. Відтак на військовозобов'язаного не очікують жодні юридичні наслідки та відповідальність. І це означає, що така повістка не зобов'язує вас відвідати ТЦК СП.
Натомість з'явитися до військкомату вам потрібно буде, якщо повістку вручили належним чином. Якщо ви ознайомилися з документом, перевірили правильність його заповнення та поставили власний підпис. Останнє означає, що ви повідомлені та знаєте, якими можуть бути наслідки, якщо проігноруєте повістку.
Зауважимо, що останнім часом розганяється багато дезінформації, яка стосується військовозобов'язаних чоловіків за кордоном.
Чи вручають повістки за кордоном
- Слід розуміти, що мережею активно шириться російська ІПСО. Згідно з нею, українці за кордоном буцімто отримуватимуть повістки. Але це не відповідає дійсності.
- Адвокати зазначають, що ніхто не має права вручати повістки тим, хто за кордоном. Навіть у представників дипломатичних відомств відсутні такі повноваження. Також силоміць повернути військовозобов'язаного до України для проходження служби неможливо.