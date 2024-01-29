Врахують побажання бізнесу: у "Слузі народу" висловилися щодо бронювання працівників підприємств

У Верховній Раді обговорюють можливість бронювання працівників. У "Слузі народу" заявили, що влада буде враховувати побажання представників бізнесу у питанні бронювання у новому законі про мобілізацію.

Повинен бути баланс між захистом держави та економічним зростанням. Про це зявила очільниця партії "Слуга народу", Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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Бронювання працівників

За словами Олени Шуляк, на сьогодні є велика кількість спеціальностей, працівників бізнесу, без яких може зупинитися та чи інша підприємницька діяльність.

Вона зазначила, що питання мобілізації та справедливого бронювання співробітників було одним з ключових під час засідання Української Ради бізнесу, яка об'єднує 119 бізнес-асоціацій, що працюють у різних напрямах вітчизняної економіки.

Коли законопроєкт щодо мобілізації знову зайде на розгляд Верховної Ради, для народних депутатів важливо буде оцінити, яким чином прописані процедури, що пов’язані з бронюванням. Нині чинна процедура потребує певного вдосконалення. Думаю, представники бізнесу будуть почуті, аби був знайдений баланс між необхідністю захищати нашу державу та забезпечувати економічне зростання країни,

– зазначила Олена Шуляк.

Вона нагадала, що гроші на фінансування сектору безпеки та оборони надходить від українського бізнесу за рахунок сплати податків, а не міжнародних партнерів, а тому такий бізнес "жодним чином не повинен відчувати утисків".

Шуляк наголосила, що на сьогодні в Україні повинен бути єдиний орган, який займатиметься питаннями порушень з боку бізнесу, – це Бюро економічної безпеки.

Голова партії "Слуга народу" зазнаначила, що бізнес неодноразово наголошував на тому, що необхідно вдосконалити законодавство щодо БЕБ, і зараз у парламенті є декілька законопроєктів, які очікують розгляду.

За її словами, для народних обранців це має стати одним із пріоритетних завдань. Шуляк наголосила, що варто виписати законодавство так, щоб цей орган був дієвим, а інші правоохоронці не мали можливості проводити перевірки чи тиснути на бізнес.

Бронювання від мобілізації: основне