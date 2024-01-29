Врахують побажання бізнесу: у "Слузі народу" висловилися щодо бронювання працівників підприємств
Джерело:"Слуга народу"
У Верховній Раді обговорюють можливість бронювання працівників. У "Слузі народу" заявили, що влада буде враховувати побажання представників бізнесу у питанні бронювання у новому законі про мобілізацію.
Повинен бути баланс між захистом держави та економічним зростанням. Про це зявила очільниця партії "Слуга народу", Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
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Бронювання працівників
За словами Олени Шуляк, на сьогодні є велика кількість спеціальностей, працівників бізнесу, без яких може зупинитися та чи інша підприємницька діяльність.
Вона зазначила, що питання мобілізації та справедливого бронювання співробітників було одним з ключових під час засідання Української Ради бізнесу, яка об'єднує 119 бізнес-асоціацій, що працюють у різних напрямах вітчизняної економіки.
Коли законопроєкт щодо мобілізації знову зайде на розгляд Верховної Ради, для народних депутатів важливо буде оцінити, яким чином прописані процедури, що пов’язані з бронюванням. Нині чинна процедура потребує певного вдосконалення. Думаю, представники бізнесу будуть почуті, аби був знайдений баланс між необхідністю захищати нашу державу та забезпечувати економічне зростання країни,
– зазначила Олена Шуляк.
Вона нагадала, що гроші на фінансування сектору безпеки та оборони надходить від українського бізнесу за рахунок сплати податків, а не міжнародних партнерів, а тому такий бізнес "жодним чином не повинен відчувати утисків".
Шуляк наголосила, що на сьогодні в Україні повинен бути єдиний орган, який займатиметься питаннями порушень з боку бізнесу, – це Бюро економічної безпеки.
Голова партії "Слуга народу" зазнаначила, що бізнес неодноразово наголошував на тому, що необхідно вдосконалити законодавство щодо БЕБ, і зараз у парламенті є декілька законопроєктів, які очікують розгляду.
За її словами, для народних обранців це має стати одним із пріоритетних завдань. Шуляк наголосила, що варто виписати законодавство так, щоб цей орган був дієвим, а інші правоохоронці не мали можливості проводити перевірки чи тиснути на бізнес.
Бронювання від мобілізації: основне
- Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачатиме новий підхід до бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, пропонується ввести щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.
- Нардеп Дмитро Наталуха пояснив, що наразі ця ідея перебуває на рівні концепції. Відповідно до нового механізму, саме роботодавець сплачує за того співробітника, якого він відзначив істотним для того, щоб його бізнес продовжував функціонувати.
- Народний обранець Наталуха зазначив, що "за фактом, це певна угода між підприємством і Збройними Силами про те, що підприємство збільшує офіційно на певну кількість грошей офіційно щомісячну плату на користь Збройних Сил. Тому що мова йде про військовий збір, і при цьому зберігає за собою можливість тримати людину, яка є критичною для цього підприємства, щоб воно продовжило працювати далі, сплачувати податки".