Обіцяли одне – виходило інше: військовий розповів про важливі зміни щодо мобілізації в Україні

Уряд дозволив військовим частинам призивати до себе добровольців без участі ТЦК. Це абсолютно своєчасне та правильне рішення, яке допоможе війську.

Про це 24 Каналу розповів головний сержант 93 ОМБр "Холодний Яр" Іван Буряк, зауваживши, що військові дуже чекали на це рішення. Мобілізація в Україні безпосередньо у військові частини – коректне рішення.

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Раніше інколи ставалися неприємні ситуації

Як наголосив військовий, 93 ОМБр вже вісім місяців займається рекрутингом. Є позитивні результати, але без прямої мобілізації добровольців траплялися деякі неприємні казуси.

Бригада направляла документи на конкретну людину, а в ТЦК або ж навчальних центрах іноді могли ігнорувати прохання та запити. Добровольців відправляли в інші підрозділи.

Було складно проводити рекрутинг, коли розповідаєш людині про себе; рекламуєш себе; наводиш приклади… Він погоджується йти з тобою. А потім потрапляє в таку ситуацію. Для нас дозвіл мобілізувати добровольців – надважлива подія. Ми її дуже чекали. І дуже тішимося,

– розповів військовий.

За його словами, підрозділам варто робити ставку на рекрутинг. Так можна знайти потрібних людей. Цілком ймовірно, що зараз навіть почнеться корисна конкуренція в контексті рекрутингу.

Зверніть увагу! Уряд дозволив військовим частинам проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно хочуть служити у цьому підрозділі під час мобілізації. Командири військових частин зможуть видавати направлення на ВЛК.