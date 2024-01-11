Чи можна влаштуватися на роботу без військового квитка: роз'яснення юристки

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Так, військовозобов'язані мають дотримуватися певних правил військового обліку.

Правознавець Галина Токмач пояснила, чи можуть взяти на роботу без військового квитка. Юристка також розповіла, як діяти, якщо військовий квиток вилучили працівники ТЦК.

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Чи перевіряють наявність військового квитка

Правознавиця пояснила, що відповідно до Кодексу законів про працю України при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

А у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи.

Загалом, відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, щоб вести персональний військовий облік державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації перевіряють у громадян під час прийняття на роботу (навчання), чи мають вони військово-обліковий документ. Або, як зазначила юристка, проводять перевірку відображення в електронній формі інформації, що є в таких документах, які можуть пред'являтися з використанням Дії.

Вона зазначила, що приймати на роботу (навчання), взяти на персональний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів можуть тільки після того, як їх взяли на військовий облік у районних (міських)ТЦК та СП, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки.

При цьому, Токмач наголосила, що військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу є документом, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов'язаного, резервіста) та визначає належність його власника до виконання військового обов'язку. Вона зазначила, що це передбачено в Положенні про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу,

Також вона розповіла, що ще одним пунктом положення передбачено, що військовослужбовці (військовозобов'язані, резервісти) повинні надійно зберігати військові квитки та стежити за своєчасним і точним внесенням до них змін та виконувати вимоги Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Вона зауважила, що відповідно до положення, військовослужбовець може передавати військовий квиток іншим фізичним чи юридичним особам лише за умови, що він одержить оформлену розписку про отримання відповідними фізичними чи юридичними особами такого квитка.

Що робити, якщо у ТЦК вилучили військовий квиток

Юристка рекомендує звернутися до керівника ТЦК з заявою про повернення вилученого військового квитка, так як він потрібен для працевлаштування. Також вона радить звернутися як в усній, так і в письмовій формі.

За умови, якщо це було зроблено безпідставно, то треба посилатися на це, бо військовий квиток є власністю військовозобов’язаного і він несе відповідальність за його зберігання.

При цьому, правознавець наголосила, що згідно з Конституцією України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Таким чином, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень.

Якщо буде відмовлено у поверненні військового квитка, хоч, як зазначила юристка, це і незаконно, то варто вимагати видачу розписки про отримання квитка, щоб потім подати її роботодавцю.

Якщо ж і тут відмовили, тоді залишаються лише скарги в Міноборони та звернення до адміністративного суду з вимогою зобов'язати ТЦК вчинити відповідні дії.

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