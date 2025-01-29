Коли та за яких умов в українців можуть перевіряти право на відстрочку від мобілізації

16 січня набула чинності постанова Кабміну України 1558. Згідно з нею внесено деякі зміни щодо військового обліку, повноважень ТЦК та відстрочки військовозобов'язаних. Зокрема, документом передбачені терміни, коли у громадян можуть перевірити право на відтермінування служби.

Про це інформує 24 Канал. Відстрочка доступна, якщо громадянин має законні для неї підстави.

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Перевірка права на відстрочку після оновлення правил

Тепер в Україні у військовозобов'язаних громадян, які з різних причин отримали відстрочку від служби, можуть перевіряти, чи дійсно вони мають на неї право. Протягом 5 днів під час особливого періоду відповідальні особи можуть перевірити підстави на відтермінування, якщо:

військовозобов'язаний подав заяву про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

з'явилося видання указу президента України про проведення мобілізації (продовження строку воєнного стану і мобілізації). Нещодавно у Верховній Раді підтримали продовження воєнного стану ще на 90 днів, тобто до 9 травня;

надійшло звернення про перевірку підстав від органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування;

з'явилося офіційне повідомлення про втрату особою законних підстав для відстрочки.

Якщо у громадянина не підтвердять наявність законних підстав для відстрочки, то комісія ТЦК і СП, центрального або регіонального управління СБУ або відповідний підрозділ розвідувальних органів скасує її. Це може відбутися протягом 7 днів з дати виявлення відсутності підстав для відстрочки.

Хто з військовозобов'язаних має право на відстрочку

Отримати відстрочку від мобілізації громадяни можуть через стан здоров'я, певні сімейні обставини, здобуття освіти або роботу на критично важливих підприємствах. Для підтвердження права на відтермінування служби та надання відповідного документу особа має звернутися до ТЦК і СП.

До слова, днями українцям запропонували альтернативу. Відтепер подати запит на отримання відстрочки можна без відвідування військкомату. Оформити її військовозобов'язані можуть через застосунок Резерв+.