Можуть служити лише добровільно: чоловіки якого віку не підлягають мобілізації у 2025 році

Громадяни, вік яких не належить до призовного, не підлягають мобілізації. Такі українці можуть піти до війська лише добровільно.

Про це повідомляє 24 Канал. Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 9 травня 2025 року, тому армію надалі будуть забезпечувати новими людьми. Деякі категорії осіб мають відстрочку або ж зовсім не підлягають мобілізації.

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Який вік не вважається призовним в Україні

Законодавством визначено, що особи віком від 18 до 25 років не підлягають. Винятком є лише ті громадяни, які:

завершили навчання на військовій кафедрі;

проходили строкову службу або добровільно пішли служити.

Також мобілізувати не можуть чоловіків після досягнення 60 років. Вони вважаються непридатними для військової служби.

Придатною до служби в війську вважаються чоловіки віком від 25 до 60 років. Право на відстрочку мають лише особи цієї вікової категорії, які

працюють на критично важливих підприємствах;

не можуть служити за станом здоров’я або через сімейні обставини.

Нагадаємо, в Офісі Президента України Україна розглядали можливість залучення до армії 18-річних через "чесний контракт", який передбачав би фінансове стимулювання, обов'язкові гарантії навчання та заходи для забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами. Однак керівництво держави продовжує виступати проти зниження мобілізаційного віку до 18 років, як цього хотіли б партнери. Українську армію, на думку президента, необхідно забезпечувати не молодими людьми, а зброєю.