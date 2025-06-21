"Можуть бути наслідки": у ТЦК пояснили, що загрожує в разі ігнорування повістки поштою

В Україні повістки військовозобов'язаним можуть надсилати поштою. У випадку неприбуття до ТЦК без поважних причин громадянам може загрожувати адміністративна відповідальність.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Як повістки відправляють поштою

Начальник адміністративного відділу районного ТЦК у Києві Олег Коротченко пояснив, що українці, які отримали повістку поштою, мають з'явитися в ТЦК протягом семи днів або у терміни, визначені у самій повістці.

Також Кабмін затвердив перелік поважних причин для неявки за повісткою під час мобілізації та встановив порядок їх підтвердження.

Визначено певний перелік та документально підтверджено. Якщо це не буде зроблено, можуть бути наслідки адміністративної відповідальності тощо,

– підкреслив Коротченко.

За його словами, у процесі тестового запуску оповіщення поштою виникло багато проблемних моментів, які потребують подальшого врегулювання.

До прикладу, оповіщення осіб, які мають підстави на відстрочку, бронювання. Було анонсовано, що ці механізми автоматичного бронювання та надання відстрочок запрацюють, але до цього часу, на жаль... І це викликає складнощі, які в процесі викликають негативне ставлення до ЗСУ в цілому та ТЦК,

– підсумував Олег Коротченко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Україні відкрили 17 кримінальних проваджень за фактами зловживання владою та застосування сили під час мобілізації. За результатами внутрішніх перевірок, 136 офіцерів і 325 військовослужбовців рядового та сержантського складу були замінені й направлені до зони бойових дій.