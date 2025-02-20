"Це більш ніж достатньо": в ОП відповіли, скільки в Україні молоді віком 18 – 24 років
- Міноборони України представило контракт для 18 – 24 річних добровольців, який потенційно може охопити 800 тисяч українців.
- Новий контракт дає можливість добровільно приєднатися до лав ЗСУ, подібний контракт планують розробити і для інших категорій громадян.
Міноборони України представило контракт для 18 – 24 річних добровольців. Потенціал цієї вікової категорії в Україні становить близько 800 тисяч.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю екскомбрига 93-ї ОМБр та заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси для ТСН.
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Скільки молоді може приєднатися до лав ЗСУ
В Україні задля залучення молоді до лав ЗСУ їм пропонують новий контракт. Однак це не означає, що влада планує заповнити молоддю всі посади в Збройних Силах України.
Очевидно, що це більш ніж достатньо, але це не значить, що ми хочемо заповнити категорією 18 – 24 всі вакантні посади у Збройних Силах. Цей контракт дає можливість людям, які не підлягають мобілізації, за своїм власним бажанням стати до лав Збройних Сил,
– пояснив Павло Паліса.
Заступник керівника Офісу Президента підкреслив, що подібний контракт буде розроблений і для інших категорій громадян.
За його словами, в Україні все ще є люди, які не зареєструвалися в застосунку Резерв+, "зникли з поля зору" або просто ховаються. Як зазначив Павло Паліса, для цієї категорії громадян контракти також стануть альтернативою.
Я впевнений, що це хороша річ. Це дає людині вибір, як мінімум,
– підсумував заступник керівника ОП.
До слова, раніше в Міноборони повідомляли, що за тиждень у мобільному застосунку Резерв+ зареєстрували понад 10 тисяч звернень щодо укладення нового контракту.