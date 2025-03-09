В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову на службу підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, і часто виникає питання, чи зберігається за мобілізованим робоче місце та зарплата.

Відповіла на це питання юрист практики господарського та трудового права ЮК "Приходько та партнери" Вікторія Огородник. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Які мобілізовані мають трудові гарантії

Як повідомила Огородник, трудові гарантії для мобілізованих працівників регулює стаття 119 Кодексу законів про працю (КЗпП) України. Так, згідно з законодавством, гарантії можуть мати категорії чоловіків, які:

направлені для проходження базової військової служби;

призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

призвані на військову службу під час мобілізації;

призвані на військову службу з числа резервістів в особливий період;

прийняті на військову службу за контрактом, включаючи укладення нового контракту.

Для таких категорій мобілізованих чоловіків до липня 2022 року зберігалося місце роботи, посада і середній заробіток. Однак після 19 липня 2022 року, згідно із законом №2352-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин", за працівниками зберігаються лише місце роботи та посада, а розмір зарплатні – ні.

Трудові гарантії зберігаються:

до закінчення особливого періоду (воєнного стану),

до дня фактичного звільнення,

до завершення лікування (для поранених),

до повернення з полону.

Юристка додала, що для фінансового забезпечення мобілізованих громадян замість збереження середнього заробітку було запроваджено виплату грошового забезпечення з державного бюджету України, а також регулювання виплат відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Крім того, урядом було схвалено постанову №168 від 28 лютого 2022 року, що передбачає додаткове матеріальне забезпечення:

додаткову винагороду в розмірі 30 000 гривень щомісячно;

збільшення винагороди до 100 000 гривень для безпосередніх учасників бойових дій.

Водночас роботодавець може припинити виплату середнього заробітку працівникам, призваним до набрання чинності законом №2352-IX. Таке рішення обґрунтовується необхідністю уникнення дискримінації між працівниками, призваними до та після набрання чинності законом.

Роботодавці також мають право:

встановлювати додаткові трудові пільги;

зберігати заробітну плату власним коштом;

надавати інші соціально-побутові пільги.

Так, роботодавці зобов'язані зберегти робоче місце та посаду мобілізованого, припинити виплату середнього заробітку (якщо не схвалено інше рішення), оформити всі кадрові рішення документально і за бажанням – встановити додаткові пільги (відповідно до статті 91 КЗпП).