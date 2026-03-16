Цих чоловіків заберуть до війська в березні: які категорії вже "у списках"

Зважаючи на дію воєнного стану в Україні щонайменше до травня 2026 року, військовозобов'язані чоловіки підлягають загальній мобілізації. За виконанням обов'язку стежаць ТЦК та СП.

Чинне законодавство передбачає призовну кампанію чоловіків віком 25 – 60 років. Втім, раніше у Верховній Раді повідомляли про певні коригування в процесі мобілізації.

Актуально Нові правила мобілізації: з якого віку можуть забрати до війська й чого очікувати призовникам

Кого призовуть на фронт у березні?

Йшлося про посилення мобілізації задля уникнення ухилення від служби та водночас зменшення напруження й конфліктів між громадянами та працівниками ТЦК.

З такою заявою виступив нардеп Федір Веніславський, посилаючись на попередні слова Зеленського щодо необхідності звести до мінімуму суперечливі ситуації.

До слова, уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх родин Ольга Кобилинська (Решетилова) заявила, що попри наявні труднощі з мобілізацією, це в жодному разі не може слугувати виправданням для агресії чи нападів на працівників ТЦК.

Варто однак зазначити, що конкретних змін до закону не внесли, тож наразі під мобілізацію підпадають такі категорії:

чоловіки 25 – 60 років, придатні за станом здоров'я, без відстрочки чи бронювання;

чоловіки 18 – 60 років із військовим досвідом;

чоловіки, які мають право на відстрочку, але не оформили її офіційно.

Представники ТЦК та СП можуть вручити повістку як через пошту, так і безпосередньо на вулиці.

Після цього людина зобов'язана прибути до ТЦК і пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності. Ігнорування цієї вимоги тягне за собою штраф.

Водночас громадяни, які мають офіційно оформлену відстрочку через застосунок Резерв+ або бронювання за місцем роботи, не підлягають примусовій мобілізації. Натомість вони можуть вступити до війська лише добровільно, уклавши контракт.

Зверніть увагу! Не так давно Кабмін оновив правила бронювання працівників для підприємств оборонного сектору.

Чи підуть на фронт депутати?