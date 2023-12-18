Мобілізація в Україні: чітке роз'яснення про те, чи будуть повістки в Дії
18 грудня 2023, 11:48Читать новость на русском
Чутки про ймовірне надсилання повісток в Дії поширюються вже не перший місяць. Проте Мінцифри, яке заснувало Дію, постійно пояснює, якою є ситуація насправді.
Так, віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у інтерв'ю 24 Каналу, чого насправді чекати від Дії. Адже раніше нардеп Федір Веніславський розповідав, що робоча група у Верховній Раді вже напрацювала низку пропозицій щодо мобілізації.
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Федоров пояснив, чи будуть повістки в Дії
Повісток в Дії не буде. Ми про це говорили, і зараз я підтверджую це. Впроваджувати повістки в Дії не планується взагалі,
– запевнив міністр.
За його словами, цього питання немає сьогодні на порядку денному.
Які зміни щодо мобілізації планують запроваджувати
- Міноборони України підписало угоди з декількома рекрутинговими платформами – Lobby.X та Work.ua, Robota.ua та Olx.ua. Там розміщуються вакансії всіх працівників, яких потребують Збройні Сили України. Мовиться не тільки про військові посади, але й про кухарів, водіїв, слюсарів та інші цивільні професії.
- Восени нардеп Давид Арахамія розповідав, що Верховна Рада готує проєкт закону про зміни до мобілізації та демобілізації. Розробити його планували вже до кінця 2023 року.
- 13 грудня 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що він сподівається, що всі питання про мобілізацію вирішать на Ставці. Президент проводив її 16 грудня, проте деталей щодо мобілізації не розповідав.
- Водночас раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України запевняв, що строковиків демобілізують після закінчення терміну служби.