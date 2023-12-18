Мобілізація в Україні: чітке роз'яснення про те, чи будуть повістки в Дії

Чутки про ймовірне надсилання повісток в Дії поширюються вже не перший місяць. Проте Мінцифри, яке заснувало Дію, постійно пояснює, якою є ситуація насправді.

Так, віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у інтерв'ю 24 Каналу, чого насправді чекати від Дії. Адже раніше нардеп Федір Веніславський розповідав, що робоча група у Верховній Раді вже напрацювала низку пропозицій щодо мобілізації.

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Федоров пояснив, чи будуть повістки в Дії

Повісток в Дії не буде. Ми про це говорили, і зараз я підтверджую це. Впроваджувати повістки в Дії не планується взагалі,

– запевнив міністр.

За його словами, цього питання немає сьогодні на порядку денному.

Які зміни щодо мобілізації планують запроваджувати