Де й за якої умови можуть вручити "бойову" повістку

В Україні є 4 види повісток, зокрема "бойова". Це мобілізаційне розпорядження, яке можуть вручати виключно ТЦК та СП.

Де саме і коли військовозобов'язаному можуть вручити "бойову повістку", розповіла адвокатка Марина Бекало.

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"Бойова" повістка

Мобілізаційне розпорядження військовозобов'язаному можуть вручити виключно Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки після проходження ним військово-лікарської комісії. Втім, за умови визнання придатним до військової служби.

Зауважимо, що існують такі види повісток:

для уточнення даних;

на проходження військово-лікарської комісії;

для призову на строкову військову службу;

мобілізаційне розпорядження.

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Види повісток в Україні / Інфографіка 24 Каналу

Чи законне вручення повістки через поштову скриньку

У Полтавському ТЦК та СП дали роз'яснення, чи є законним вручення через поштову скриньку. Речник Роман Істомін зазначив, що посадові особи військкоматів розносять повістки, підписані начальником ТЦК.

Військовозобов'язаний має отримати документ особисто та підписати його. Лише після цього повістку може вважати законно врученою. Тож працівники ТЦК не можуть вручати повістку через поштову скриньку.