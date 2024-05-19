У ДПСУ відповіли, чи перевіряють військово-облікові документи у далекобійників
Після набрання чинності нового закону про мобілізацію прикордонники почали перевіряти документи у певних категорій чоловіків. Однак цей процес не стосується далекобійників.
Тому наразі прикордонники під час перетину кордону не перевіряють військово-облікові документи у водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення. Про це в етері телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає 24 Канал.
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Яка ситуація з перевіркою документів у далекобійників
Демченко зазначив, що насамперед прикордонники перевіряють військово-облікові документи у чоловіків у віці від 18 до 60 років, які заброньовані на час мобілізації, або що не придатні відповідно до висновку ВЛК і виключені з військового обліку за станом здоров'я.
Також це стосується осіб, у яких на утриманні є троє і більше дітей до 18 років, хто самостійно виховує дитину до 18 років або в кого є дитина до 18 років і дружина, яка проходить військову службу, а також інших осіб, які підпадають під пункт 26 правил перетину кордону.
Ми не перевіряємо на цю мить військово-обліковий документ в інших категорій осіб – в першу чергу, осіб з інвалідністю, осіб, які супроводжують людей з інвалідністю, ми не перевіряємо військово-обліковий документ в осіб, які перевозять гуманітарні вантажі, а також у водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів,
– пояснив Демченко.
Відповідаючи на запитання про суботній протест далекобійників, Демченко заявив, що жодних змін у правилах перетину кордону для водіїв не відбулося. Він підкреслив, що ті, хто працює в межах системи "Шлях" і має відповідні дозволи, можуть продовжувати перетинати кордон відповідно до наявних правил.
Демченко також зазначив, що уряд має повноваження змінювати правила перетину кордону, викладені у постанові №57, у будь-який час. Він запевнив, що якщо в майбутньому будуть внесені якісь зміни або особливі умови для певних груп, прикордонники будуть дотримуватися їх відповідно.
Речник ДПСУ також підкреслив, що військовий квиток не перевіряється у залізничників, осіб, зайнятих в авіаційній та морській галузях, а також у тих, хто обіймає певні посади.
Далекобійники перекривали траси через закон про мобілізацію
- Далекобійники 18 травня перекрили в Одеській і Кіровоградській області траси на Київ. Учасник акції розповів виданню, що вони проти нового закону про мобілізацію.
- Речниця Національної поліції України Олена Бережна зазначила, причиною протесту стало те, що за новим законом про мобілізацію, далекобійники нібито не зможуть виїжджати за кордон. За її словами, порушень публічного порядку під час акції протесту не було.
- Зрештою вже о 16:55 Бережна повідомила, що рух трасою Київ – Одеса відновили.