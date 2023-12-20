Дискусії про мобілізацію в Україні тривають: Данілов розповів деталі

На Ставці регулярно розглядається питання мобілізації. Воно викликає багато дискусій, однак врешті-решт все має бути справедливо.

Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Україна потребує чіткого плану, як має відбуватися призов громадян.

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Данілов про мобілізацію

Олексій Данілов зазначив, що наразі дискусії щодо питання мобілізації в Україні тривають.

Міноборони спільно з Генеральним штабом пропонують своє бачення. Остаточне рішення мають ухвалювати депутати Верховної Ради. Непроста дискусія,

– розповів Данілов.

Обговорення питань мобілізації відбуваються на Ставці верховного головнокомандувача. Секретар РНБО зазначає, що президент Володимир Зеленський наполягає на справедливості в питаннях призову.

Президент України прагне, щоб не було так, що одні захищають країну, інші "перебувають в інших точках планети, відпочивають". Це стосується й представників влади.

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