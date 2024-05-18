Зміни з 18 травня: навіщо військовозобов'язаним QR-код після оновлення даних

18 травня 2024, 10:55
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Джерело:

Міністерство оборони України

Міноборони запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Так, у відомстві, окрім загальних положень про функціонал застосунку, також пояснили, навіщо військовозобов'язаним QR-код після того, як вони оновили дані.

Нагадаємо, 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію. Що в ньому прописано та як працюватиме ухвалений законопроєкт – читайте у матеріалі 24 Каналу. 

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Що розповіли в Міноборони

Так як сьогодні, набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію, це означає, що всі військовозобов'язані віком 18-60 років протягом 60 днів – до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані. Зокрема, мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності).

У Міністерстві оборони, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Воно може бути виписане у разі потреби згодом.

Відтак, оновити дані можна будь-яким із декількома способами:

Онлайн – через застосунок Резерв+. Там додали, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних.

Так, після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.

Також оновити дані можна офлайн у ТЦК або ЦНАПах, які діють по всій країні. У відомстві підкреслили, що якщо людина буде оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, вона також отримає відповідну відмітку у військовий квиток.

QR-код: навіщо він

У Міноборони зазначали, що з 18 червня у застосунку Резерв+ також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

Цікаво! Зауважимо, що подивитися, як працює застосунок Резерв+ можна на ютуб-каналі Міністерства оборони України – за посиланням.

Застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних уже доступний для завантаження: що варто знати

  • Міністерство оборони України вночі 18 травня запустило мобільний застосунок – Резерв+. Він повинен допомогти військовозобов'язаним, призовникам та резервістам оновити свої облікові дані ТЦК.
  • Запуск застосунку відбувся після того, як набрав чинності новий закон про мобілізацію.
  • Радник міністра оборони України Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі близько 00:52 написав, що застосунок Резерв+ уже запустили. Тож він вже доступний для завантаження.
  • Наразі Резерв+ доступний для завантаження для IOS з App Store, а також для Android з Google Play Market.
Автор: Ірина Марціяш