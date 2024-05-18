Застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних уже доступний для завантаження

Міністерство оборони України вночі 18 травня запустило мобільний застосунок – Резерв+. Він має допомогти військовозобов'язаним, призовникам та резервістам оновити свої облікові дані ТЦК.

Запуск додатка відбувся після того, як набрав чинності новий закон про мобілізацію. Тож тепер всі українські чоловіки віком від 18 до 60 років до 16 липня включно повинні оновити свої облікові дані.

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Резерв+ уже можна завантажити

Радник міністра оборони України Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі близько 00:52 написав, що застосунок Резерв+ уже запустили. Тож додаток вже доступний для завантаження.

Наразі Резерв+ доступний для завантаження для IOS з App Store, а також для Android з Google Play Market.



Резерв+ уже доступний для завантаження на девайси / Фото з телеграм-каналу Кирила Тимошенка

Що треба знати про застосунок Резерв+

У Міністерстві оборони наголосили, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних.

Після оновлення даних у застосунку кожен зможе побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе. Крім того, з 18 червня у застосунку Резерв+ також з’явиться QR-код, відсканувавши який представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Окрім того, Кабмін 17 травня затвердив нову форму військово-облікового документа. Водночас військово-облікові документи, оформлені до 16 травня, вважатимуться дійсними на всій території України до видачі документа нового зразка, про що наголосили в українському уряді.

Варто зазначити, що в Україні з 18 травня набирає чинності закон про мобілізацію, у зв'язку з чим вступають в норми нові правила стосовно залучення громадян до Збройних Сил України, а також обов'язок оновити свої військово-облікові дані у ТЦК протягом 60 днів. Що зміниться з набиранням чинності нового закону – читайте у матеріалі.