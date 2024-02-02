Мобілізація в лютому: хто має та не має право вручати повістку

Повістка в лютому 2024 року досі залишається підставою для мобілізації. Після її отримання військовозобов'язаний повинен прибути у ТЦК і СП. Однак варто знати, хто наразі має та не має права вручати повістку.

Наголосимо, що повістка має бути вручена особисто військовозобов'язаному, а той повинен поставити підпис про її отримання. У випадку відмови складається акт про відмову від отримання повістки.

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Хто має право вручати повістку

Повістку мають право вручати представники ТЦК та СП, органів місцевого самоврядування, а також керівники підприємств, установ, організації, де працює військовозобов’язаний незалежно від форми власності та підпорядкування. Крім цього, її можуть видавати керівники закладів освіти й управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ).

До теми Новий закон, виїзд за кордон і е-повістки: якою може бути мобілізація в лютому 2024

Хто не має права вручати повістку

Наразі поліцейські, військовослужбовці, зокрема представники ТрО, а також посадові особи Державної прикордонної служби України не мають права вручати повістки.

Які види повісток зараз вручають - Для уточнення даних;

- На проходження ВЛК;

- Мобілізаційне розпорядження (видається, якщо медкомісія визнала придатним для військової служби).

Однак зазначимо, що у новому законопроєкті передбачені зміни щодо оповіщення населення. Зокрема: