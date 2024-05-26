Хто, крім ТЦК, має право перевіряти військовий квиток: пояснення від Міноборони
З 18 травня набув чинності новий закон про посилення мобілізації в Україні. Про те, хто згідно з ним може перевіряти військовий квиток, повідомили у пресцентрі Міністерства оборони.
Так, представники територіальних центрів комплектування можуть вимагати військовозобов'язаних громадян показати військовий квиток. Однак подібне право є не лише у співробітників ТЦК.
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Хто може перевіряти військовий квиток
В Україні наразі триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити при собі військово-облікові документи. Це можуть бути військовий квиток або ж посвідчення військовозобовʼязаного.
За даними Міноборони, чіткого формату не визначено, тобто це можуть бути або паперові документи або їх електронний варіант. Крім військово-облікових документів, військовозобов'язані повинні пред'являти документ, що посвідчує особу, наприклад паспорт.
Вимагати пред’явити документ мають право:
- представники ТЦК та СП;
- поліцейські;
- представники Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України).
Як повинен відбуватися цей процес
За словами очільника Національної поліції, закон №3633-ІХ чітко передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів і засобів фото- та відеофіксації.
Він також додав, що крім механізму фіксації дій співробітників поліції та ТЦК у Нацполіції є підрозділи, які на постійній основі здійснюють контроль за особовим складом щодо можливих протиправних дій. Якщо громадянин повідомить про протиправні дії поліцейських, "відразу буде реакція".
Мобілізація в Україні: важливе
- За новим законом про мобілізацію, усі військовозобов'язані чоловіки протягом 60 днів, до 16 липня, мають оновити свої військово-облікові дані. Також ті, хто після 2022 року пройшов ТЦК і ВЛК та був визнаний непридатним, повинні знову пройти цю процедуру.
- До 16 червня 2024 року військовозобов'язані чоловіки, яких було знято з військового обліку через виїзд за кордон на строк понад 3 місяців, мають особисто приїхати в Україну та прийти до ТЦК, щоб стати на військовий облік. Чоловіки, які перебувають за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що і чоловіки в Україні.