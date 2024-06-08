Хто має право вручати повістки: чітке пояснення від ТЦК

В Україні продовжується загальна мобілізація населення. За законом, вручати повістки громадянам мають право не лише представники територіальних центрів комплектування.

Чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої облікові дані протягом двох місяців після набуття чинності нового закону. Це можна зробити зокрема за викликом, тобто після вручення повістки.

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Хто може вручати повістки

Відповідно до Постанови Кабміну від 16 травня 2024 року № 560 повістки мають право вручати:

представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК та СП;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) – в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад – в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов'язків);

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) – на усій території України.

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